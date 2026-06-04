В Кремле придумали новые "победы" и "потери ВСУ": о чем наврал Путин

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин озвучил очередную порцию пропагандистских фейков, заявив о якобы полном или преимущественном захвате украинских земель. Также придумал «огромные» цифры потерь и дезертирства в ВСУ.

Об этом глава кремлевского режима заявил во время пропагандистской встречи с представителями СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин сделал заявления о войне в Украине — что придумал

В частности, Путин самоуверенно соврал о том, что армия РФ якобы зачистила от украинского присутствия всю Луганщину и большую часть Донетчины. Также нарисовал в своем воображении высокие проценты захвата Запорожской области. Кроме того, диктатор похвастался мнимыми территориальными достижениями и заявил, что россияне якобы наступают абсолютно везде.

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«Россия полностью взяла под контроль территорию ЛНР и более 85% территории ДНР. За последнее время российская армия взяла под контроль около 2440 кв. км», — утверждает Владимир Путин.

Отдельную часть своего выступления глава страны-агрессора посвятил фантазиям о состоянии Вооруженных сил Украины. Пытаясь убедить слушателей в том, что в Украине катастрофически не хватает личного состава, Путин озвучил вымышленную статистику по поводу ежемесячных потерь и воображаемого массового дезертирства в украинской армии.

«Ежемесячно ВСУ теряют 20 тыс. человек из-за дезертирства», — заявил российский диктатор, добавив, что в целом ежемесячные потери Украины якобы составляют 40 тысяч человек.

Война в Украине — последние новости

Ранее мы писали, что российское наступление в Украине резко замедлилось, а ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли. По словам аналитиков, в настоящее время ВСУ в значительной степени остановили российское весенне-летнее наступление 2026 года. В период с декабря 2025 года по май 2026-го враг смог установить контроль только над 40,64 кв. км Украины.

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Также россияне полностью провалили майское наступление на фронте, продемонстрировав худшую динамику продвижения с октября 2023 года. По данным аналитиков DeepState, в мае 2026 года враг оккупировал всего 14 кв. км украинской территории.

Следует напомнить, что украинские Вооруженные силы нанесли серию дальнобойных ударов по военным объектам и нефтяной инфраструктуре РФ в Санкт-Петербурге, что совпало с первым днем ​​проведения Петербургского международного экономического форума.

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