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В Кремле придумали новые "победы" и "потери ВСУ": о чем наврал Путин
Российский диктатор Владимир Путин на ПМЭФ озвучил очередные фейки о войне в Украине. Глава Кремля наврал о «тотальном контроле» над областями и придумал масштабные потери и дезертирство в ВСУ.
Российский диктатор Владимир Путин озвучил очередную порцию пропагандистских фейков, заявив о якобы полном или преимущественном захвате украинских земель. Также придумал «огромные» цифры потерь и дезертирства в ВСУ.
Об этом глава кремлевского режима заявил во время пропагандистской встречи с представителями СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин сделал заявления о войне в Украине — что придумал
В частности, Путин самоуверенно соврал о том, что армия РФ якобы зачистила от украинского присутствия всю Луганщину и большую часть Донетчины. Также нарисовал в своем воображении высокие проценты захвата Запорожской области. Кроме того, диктатор похвастался мнимыми территориальными достижениями и заявил, что россияне якобы наступают абсолютно везде.
«Россия полностью взяла под контроль территорию ЛНР и более 85% территории ДНР. За последнее время российская армия взяла под контроль около 2440 кв. км», — утверждает Владимир Путин.
Отдельную часть своего выступления глава страны-агрессора посвятил фантазиям о состоянии Вооруженных сил Украины. Пытаясь убедить слушателей в том, что в Украине катастрофически не хватает личного состава, Путин озвучил вымышленную статистику по поводу ежемесячных потерь и воображаемого массового дезертирства в украинской армии.
«Ежемесячно ВСУ теряют 20 тыс. человек из-за дезертирства», — заявил российский диктатор, добавив, что в целом ежемесячные потери Украины якобы составляют 40 тысяч человек.
Война в Украине — последние новости
Ранее мы писали, что российское наступление в Украине резко замедлилось, а ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли. По словам аналитиков, в настоящее время ВСУ в значительной степени остановили российское весенне-летнее наступление 2026 года. В период с декабря 2025 года по май 2026-го враг смог установить контроль только над 40,64 кв. км Украины.
Также россияне полностью провалили майское наступление на фронте, продемонстрировав худшую динамику продвижения с октября 2023 года. По данным аналитиков DeepState, в мае 2026 года враг оккупировал всего 14 кв. км украинской территории.
Следует напомнить, что украинские Вооруженные силы нанесли серию дальнобойных ударов по военным объектам и нефтяной инфраструктуре РФ в Санкт-Петербурге, что совпало с первым днем проведения Петербургского международного экономического форума.