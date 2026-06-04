Санкт-Петербург. / © Associated Press

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Украинские Вооруженные силы нанесли серии дальнобойных ударов по военным объектам и нефтяной инфраструктуре РФ в Санкт-Петербурге, что совпало с первым днем ​​проведения Петербургского международного экономического форума.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что украинские беспилотники нанесли удары по объектам инфраструктуры в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах.

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Американские аналитики отмечают, что украинские войска значительно увеличили частоту, дальность и интенсивность ударов по нефтяной инфраструктуре глубоко в тылу страны-агрессора с марта 2026 года. Это оказало чрезвычайное влияние на экспорт российской нефти и мощности по переработке.

«Кремль традиционно использовал Петербургский форум для проекции экономической силы и мощи на мировую аудиторию, а украинские удары по Санкт-Петербургу в первый день мероприятия взорвали этот российский нарратив. Дальнобойные удары Украины на расстоянии более 1000 км от международной границы продолжают демонстрировать, как Киев приближает войну России к дому, срывая события, на которых Кремль исторически играл», — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что Генштаб Украины и командующий войсками беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди сообщили, что ВСУ нанесли удар по корвету Балтийского флота проекту 20380 «Бойкий», дислоцированному на военно-морской базе Кронштадт в Петербурге. Геолокационные кадры днем 3 июня показывают столб дыма, поднимающийся с военно-морской базы Кронштадт после удара.

Силы обороны Украины также атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, вызвав пожар. Геолокационные кадры показывают последствия ударов по нефтяному терминалу, который является одним из самых больших комплексов по перевалке нефти в Балтийском море и имеет мощность 10 миллионов тонн в год. Бровди отметил, что это уже 20-й украинский удар по инфраструктуре нефтепереработки в Санкт-Петербурге от 1 мая 2026 года.

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Украина ударила по Петербургу. Фото: ISW.

Украина ударила по Петербургу. Фото: ISW.

Атака на Санкт-Петербург

Власти Санкт-Петербурга ночью сообщили о многочисленных взрывах и пожаре. Очевидцы снимали на видео пролеты украинских беспилотников. В частности, вблизи атакуемого терминала. Кроме того, люди жаловались, что массово пропадает интернет.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что БпЛА атаковали Санкт-Петербург, где был поражен нефтяной терминал, примерно в 1100 км от госграницы Украины.

В то же время в Кремле разозлились из-за атаки на Петербург. Спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков дерзко заявил, мол, Россия будет продолжать войну — то есть так называемую «сво», чтобы «таких атак не было».

Дата публикации 11:21, 03.06.26 Количество просмотров 239 Украина атаковала два корабля РФ вблизи Санкт-Петербурга

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