Ядерная истерика после "бавовны" в Петербурге: в РФ выступили с новыми угрозами в адрес Украины

В МИД РФ пригрозили Украине ядерным оружием

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В России после атаки беспилотников на Санкт-Петербург снова вернулись к шантажу ядерным оружием.

С новыми угрозами ядерного удара по Украине выступил заместитель главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова — Сергей Рябков на полях путинского Петербургского международного экономического форума.

Он пригрозил, что Россия может применить ядерное оружие «в рамках худших сценариев при посягательствах на ее территориальную целостность».

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«Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не имеет такого оружия, при худших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием этих средств», — сказал Рябков, намекая на Украину.

Также он призвал считать это предупреждение «серьезным сигналом».

Напомним, что в Санкт-Петербурге 3 июня произошла серия взрывов. Из-за атаки дронами на нефтяной терминал в городе на нем возникли большие пожары.

После атаки на Санкт-Петербург Россия в очередной раз пригрозила «системным ответом» Украине.

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Дата публикации 10:52, 03.06.26 Количество просмотров 408 Россияне в панике из-за атаки на Санкт-Петербург

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