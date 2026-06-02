3 июня 2026 года — среда. 1560-й день войны в Украине.

Завтра, 3 июня, верующие празднуют День памяти святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним. Сначала он был языческим жрецом, но обратился в христианство, принял крещение и начал проповедовать веру во Христа. За это его схватили и жестоко пытали. В тюрьме Лукилиян встретил четырех юношей-христиан — Клавдий, Ипатий, Павел и Дионисий. Он укреплял их в вере и готовил к мученическому подвигу. Всех вместе бросили в раскаленную печь, но они остались невредимыми. После этого юношей казнили мечом, а Лукилиана распяли на кресте.

3 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда. Этот международный праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организация Объединенных Наций 2018 года, чтобы подчеркнуть важность велосипеда как простого, доступного, надежного и экологичного вида транспорта. Инициатором создания праздника стал польский социолог Лешек Сибильский, много лет популяризирующий идею использования велосипеда для улучшения здоровья людей, развития спорта и сохранения окружающей среды.

Также 3 июня Всемирный день бега. Выпадает на первую среду июня. История праздника берет начало в 2009 году с мероприятия National Running Day в США. Впоследствии инициатива приобрела международный масштаб, объединив миллионы людей всех возрастов и уровня физической подготовки. Сегодня к празднованию приобщаются профессиональные спортсмены, любители и все, кто стремится сделать шаг к более здоровой жизни. Бег считается одним из наиболее доступных видов физической активности. Он помогает укреплять сердечно-сосудистую систему, повышает выносливость, улучшает настроение, способствует снижению стресса и поддержанию всеобщего благосостояния.

А еще 3 июня День рождения парашюта. Именно в этот день 1785 французский изобретатель и аэронавт Франсуа Бланшар продемонстрировал использование парашюта, сбросив с воздушного шара собаку в корзине. Животное благополучно приземлилось, что явилось важным шагом в развитии средств безопасного спуска с высоты.

3 июня празднуют Всемирный день сидра. Праздник посвящен одному из древнейших фруктовых напитков в мире и призван популяризировать культуру производства сидра, традиции садоводства и разнообразие местных сортов яблок. Сидр — это слабоалкогольный напиток, который производят путем ферментации яблочного сока. Его история насчитывает многие столетия. Особенно популярен он стал в регионах, богатых яблоневыми садами, в частности во Франции, Испании и Великобритании.

Также 3 июня Всемирный день косолапости. Его цель — привлечь внимание к врожденному ортопедическому недостатку и поддержать людей, которые родились с этим состоянием. Косолапость (врожденная деформация стопы) — это состояние, при котором стопа ребенка повернута внутрь и вниз, из-за чего усложняется нормальная опора и походка. Это одна из самых распространенных врожденных деформаций опорно-двигательного аппарата.

А еще 3 июня День защиты от насекомых. Смысл этого дня — напомнить о важности защиты человека, животных и жилья от насекомых, которые могут быть не только неприятными, но и опасными. Речь идет прежде всего о комарах, клещах, мошках, муравьях и других вредителях.

