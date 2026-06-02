Россия ударила по жилому кварталу в областном центре: в городе много погибших, сильные разрушения (фото)
Ночью враг атаковал город Днепр. В частности, оккупанты нанесли повторные удары, когда на месте предыдущих «прилетов» работали спасатели.
Ночью против 2 июня российские войска массированно атаковали Днепр. В частности, под прицелом оказался жилой квартал. Число погибших возросло до шести человек.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Ночью армия РФ атаковала пять районов области ракетами и беспилотниками. В частности, при обстреле россияне ударили по жилому кварталу в Днепре. В частности, оккупанты нанесли повторный удар во время работы подразделений ГСЧС. Погиб спасатель.
Что известно о последствиях атаки
В городе частично разрушены двухэтажные и четырехэтажные многоквартирные жилые дома, предприятие, уничтожены гаражи и автомобили.
«Поисково-спасательная операция продолжается. Вероятно, под завалами разрушенного четырехэтажного дома находятся люди», — сообщили в ГСЧС.
Кроме того, в Днепре повреждения получила пожарно-спасательная часть: взрывной волной в здании выбиты окна.
Что известно о жертвах
По предварительным данным властей, по состоянию на 07:30 в Днепре погибли шесть человек, среди которых один спасатель.
Кроме того, известно о более 30 раненых, в том числе состояние 22-летнего парня и 71-летней женщины тяжелое. В медучреждения госпитализировали 24 травмированных, а другие будут лечиться дома.
Последствия ударов по Днепру
Напомним, ночью россияне атаковали Днепр. В городе раздался шар мощных взрывов.
Кроме того, в Каменскому из-за атаки россиян возникли пожары. В городе изуродовано админздание, многоквартирные дома. По данным властей, три человека ранены: 50-летний мужчина и женщины 49 и 72 лет.