Магнитная буря 2 июня: сколько баллов она будет
По предварительным данным, геомагнитная активность должна быть спокойна.
Во вторник, 2 июня, магнитная буря будет слабой. Ожидается возмущение зеленого уровня – с К-индексом 3.
Об этом сообщает мониторинговый портал meteoagent и британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра имеет тенденцию к снижению, потому что влияние корональных дыр уменьшается. Ожидается, что приведет к преимущественно конкретным геомагнитным условиям. Однако могут наблюдаться отдельные усиления из-за слабых переходных явлений, которые могут затронуть Землю.
Заметим, что солнечная активность постоянно меняется. Поэтому следует отслеживать солнечные вспышки и геомагнитные бури.