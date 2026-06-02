В Киевской области из-за атаки РФ вспыхнули пожары в домах и на складах: есть пострадавший (фото)
В ночь на 2 июня российская атака ракетами и беспилотниками вызвала пожары в нескольких районах Киевской области. В результате ударов травмирован по меньшей мере один человек.
В Киевской области спасатели ликвидируют последствия ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками. Из-за попадания и падения обломков возникли пожары в жилом секторе и на объектах гражданской инфраструктуры.
Как сообщили в ГСЧС , один человек получил травмы. Информация о количестве пострадавших уточняется.
В Бучанском районе спасатели ликвидировали пожар в таунхаусе на площади около 100 квадратных метров. Также повреждены автомобили на территории логистического объекта.
В Софиевской Борщаговке загорелось двухэтажное складское здание. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров, пожар уже ликвидирован. Кроме того, обломки повредили частные жилые дома.
В селе Крюковщина произошел пожар в трехэтажном здании, которое не эксплуатируется. Пламя распространилось на площадь 225 квадратных метров.
В Фастовском районе из-за атаки загорелись частные жилые дома. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работы по ликвидации последствий.
В Вышгородском районе в результате падения обломков беспилотника на открытой территории произошло возгорание травяного настила.
Спасатели продолжают работать на местах попадания и падения обломков.