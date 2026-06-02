В Киевской области из-за атаки РФ вспыхнули пожары в домах и на складах: есть пострадавший (фото)

Атака на Киевщину

В Киевской области спасатели ликвидируют последствия ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками. Из-за попадания и падения обломков возникли пожары в жилом секторе и на объектах гражданской инфраструктуры.

Как сообщили в ГСЧС , один человек получил травмы. Информация о количестве пострадавших уточняется.

В Бучанском районе спасатели ликвидировали пожар в таунхаусе на площади около 100 квадратных метров. Также повреждены автомобили на территории логистического объекта.

В Софиевской Борщаговке загорелось двухэтажное складское здание. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров, пожар уже ликвидирован. Кроме того, обломки повредили частные жилые дома.

В селе Крюковщина произошел пожар в трехэтажном здании, которое не эксплуатируется. Пламя распространилось на площадь 225 квадратных метров.

В Фастовском районе из-за атаки загорелись частные жилые дома. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работы по ликвидации последствий.

В Вышгородском районе в результате падения обломков беспилотника на открытой территории произошло возгорание травяного настила.

Спасатели продолжают работать на местах попадания и падения обломков.

