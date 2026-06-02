Атмосфера полностью перестроится: синоптики предупредили о кардинальном изменении погоды в Украине

Во многих областях Украины 2 июня будет преобладать сухая погода

Во вторник, 2 июня, погода в Украине существенно изменится: холодный ветер наконец отступит, и благодаря теплым южным потокам в большинстве областей установится комфортная, солнечная и по-настоящему летняя погода с температурой до +25 градусов.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 2 июня в Украине дневная температура воздуха в большинстве регионов страны будет держаться на уровне от +20 до +24 градусов тепла.

Прохладнее будет в западных областях, в частности, в Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской, где столбики термометров покажут от +17 до +20 градусов выше нуля. По словам Диденко, в целом в Украине будет царить сухая погода, а зонтики понадобятся только жителям западного региона и Одесской области, где пройдут дожди.

«Ветер наконец меняет направления на южные! Будет небольшим, максимум умеренным», — отмечает синоптик.

В свою очередь руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщил о перестройке синоптических процессов, во время которой холодный воздух с севера отступает, уступая место теплым южным ветрам.

По данным метеоролога, 2 июня антициклон с Черного моря обеспечит в Украине комфортную погоду.

Синоптик отметил, что существенных осадков в этот день не предвидится. Несмотря на довольно прохладную ночь с температурой в пределах +6…+11 градусов, в дневные часы начнется активное поступление теплого воздуха, благодаря чему термометры покажут приятные +20…+25 градусов тепла.

Однако специалист предупреждает, что в среду, 3 июня, ситуация изменится. К Черкасской области приблизится другой атмосферный фронт, на этот раз с юго-запада, который принесет с собой грозовые дожди, локальный град, а также мощные порывы ветра до 17-22 метров в секунду.

В то же время в Украинском гидрометцентре сообщают, что 2 июня в поле повышенного давления будет преобладать сухая погода, лишь на западе и юго-западе Украины в зоне влияния атмосферного фронта пройдут дожди. Синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями.

«На западе и юго-западе страны умеренные, на Закарпатье и Одесской области местами значительные дожди; на остальной территории без осадков», — говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-восточный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла.

Погода в Украине 2 июня / © Укргидрометцентр

Напомним, прошлая зима в Украине стала самой холодной за последние 15 лет, поэтому ТСН.ua решил выяснить, действительно ли стоит ждать аномально жаркого лета. На основе современных европейских моделей и расчетов украинских специалистов уже составили ориентировочную погодную карту на летний сезон.

