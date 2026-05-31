Синоптик предупредил о жаре и грозах в Украине и ошарашил прогнозом погоды на следующую неделю

После затяжного похолодания в конце мая в Украине станет теплеть. Уже с первых дней июня температура постепенно вернется в климатическую норму, а в отдельных регионах в конце недели ожидается настоящая летняя жара.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По прогнозу синоптиков, в течение 1-7 июня погоду в стране будут преимущественно формировать антициклоны, поэтому большинство дней будут теплыми и без длительных осадков. В то же время во второй половине недели атмосферные фронты принесут кратковременные дожди и грозы.

В понедельник, 1 июня, небольшие дожди прогнозируют в Крыму, Приазовье, а днем также в северных, восточных и западных областях. Температура воздуха днем составит +17…+22 градуса.

Во вторник и среду, 2-3 июня, в Украине будет преобладать сухая и комфортная погода. Только в Карпатах и Закарпатье возможны локальные грозовые дожди. Дневная температура повысится до +19…+26 градусов.

В четверг, 4 июня, тепло усилится. Большинство регионов остаются без осадков, хотя на западе страны местами возможны грозы, град и порывистый ветер. Воздух днем будет прогреваться до +22…+27 градусов.

Пятница — самый жаркий день

Самым жарким днем недели может стать пятница, 5 июня. Синоптики прогнозируют до +29 градусов, особенно в южных и центральных областях. В то же время, на западе и местами на севере возможны грозовые дожди со шквалами.

Погода на выходных

В выходные погода станет более неустойчивой. В субботу, 6 июня, грозы охватят большинство регионов Украины, кроме крайнего запада и востока. Кое-где возможно усиление ветра до 15–20 м/с.

В воскресенье 7 июня дожди и грозы распространятся почти на всю территорию страны. В некоторых областях прогнозируют град и шквалы. Несмотря на осадки, температура останется по-летнему теплой — от +21 до +29 градусов в зависимости от региона.

