Какой погодой начнется лето в Украине — прогноз синоптика

В понедельник, 1 июня, в Украине ожидается +19+23 градуса. Свежее будет на северо-востоке, +17+19 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Осадки ожидаются в западных и восточных областях Украины, иногда с грозами. На остальной территории светит солнце», — отметила она.

Ветер умеренный, пока северных направлений.

Погода в Киеве 1 июня

В столице лето начнется потеплением до +20 градусов и солнечной погодой.

Погода летом 2026 года — что известно

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Вера Балабух прокомментировала ситуацию с климатическим феноменом Эль-Ниньо, о котором активно говорят в соцсетях. По ее словам, он развивается слишком далеко от Украины, поэтому не стоит его ориентироваться и ждать жару уже в ближайшее время.

«Украинцам нецелесообразно ориентироваться на Эль-Ниньо. Этот процесс происходит в экваториальных широтах Тихого океана, слишком далеко от нас и оказывает большое влияние на Американский континент, Австралию, восточную часть Евразии, близкую к побережью Тихого океана. Для Европы эта связь значительно слабее, для Украины и подавно», — подчеркнула синоптик.

«Укргидрометцентр» сообщил, что в июне средняя температура воздуха в Украине превысит многолетнюю климатическую норму минимум на полтора градуса.

