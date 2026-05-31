- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Якою погодою почнеться літо в Україні — прогноз синоптикині
У понеділок буде тепло, опади прогнозуються у західних та східних областях України.
У понеділок, 1 червня, в Україні очікується +19+23 градуси. Свіжіше буде на північному сході, +17+19 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Опади передбачаються у західних та східних областях України, подекуди з грозами. На решті території світитиме сонце», — зазначила вона.
Вітер помірний, поки що — північних напрямків.
Погода у Києві 1 червня
У столиці літо почнеться потеплінням до +20 градусів і сонячною погодою.
Погода влітку 2026 року — що відомо
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Віра Балабух прокоментувала ситуацію з кліматичним феноменом Ель-Ніньйо, про який активно говорять у соцмережах. За її словами, він розвивається надто далеко від України, тому не варто на нього орієнтуватися і чекати спеку вже найближчим часом.
«Українцям недоцільно орієнтуватись на Ель-Ніньйо. Цей процес відбувається в екваторіальних широтах Тихого океану, надто далеко від нас і дуже впливає на Американський континент, Австралію, східну частину Євразії, близьку до узбережжя Тихого океану. Для Європи цей зв’язок значно слабший, для України й поготів», — наголосила синоптикиня.
«Укргідрометцентр» повідомив, що у червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса.