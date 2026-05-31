Якою погодою почнеться літо в Україні — прогноз синоптикині

У понеділок буде тепло, опади прогнозуються у західних та східних областях України.

Літо в Україні розпочнеться теплою погодою

Літо в Україні розпочнеться теплою погодою / © pexels.com

У понеділок, 1 червня, в Україні очікується +19+23 градуси. Свіжіше буде на північному сході, +17+19 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Опади передбачаються у західних та східних областях України, подекуди з грозами. На решті території світитиме сонце», — зазначила вона.

Вітер помірний, поки що — північних напрямків.

Погода у Києві 1 червня

У столиці літо почнеться потеплінням до +20 градусів і сонячною погодою.

Погода влітку 2026 року — що відомо

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Віра Балабух прокоментувала ситуацію з кліматичним феноменом Ель-Ніньйо, про який активно говорять у соцмережах. За її словами, він розвивається надто далеко від України, тому не варто на нього орієнтуватися і чекати спеку вже найближчим часом.

«Українцям недоцільно орієнтуватись на Ель-Ніньйо. Цей процес відбувається в екваторіальних широтах Тихого океану, надто далеко від нас і дуже впливає на Американський континент, Австралію, східну частину Євразії, близьку до узбережжя Тихого океану. Для Європи цей зв’язок значно слабший, для України й поготів», — наголосила синоптикиня.

«Укргідрометцентр» повідомив, що у червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса.

