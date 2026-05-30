- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на суботу, 30 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
У суботу використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 30 травня. Перед вихідними долар втратив 3 коп. Євро зменишився на 11 коп. Вартість злотий змінилася на 2 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,26 грн
Курс євро
1 євро — 51,43 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,14 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 1 червня. Після вихідних американський долар залишиться без змін.
Коментарі
Сортувати: