РФ серед ночі здійснила масований удар: у місті сильні руйнування, пошкоджені будинки та транспорт (фото)

Вибух. / © Getty Images

Вночі проти суботи, 30 травня, російська армія завдала масованого удару безпілотниками по Шосткинській громаді нра Сумщині.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Частину безпілотників вдалося знищити силам оборони. Та, на жаль, є влучання. Попередньо, минулося без загиблих і постраждалих. Від ночі триває ліквідація наслідків атаки», — наголосив чиновник.

Атака на Шостку — які наслідки

За даними ОВА, внаслідок «прильтотів» сталися значні руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення, транспорт.

Міський голова Шостки Микола Нога уточнив, що внаслідок авіаційного удару пошкоджено 11 житлових багатоповерхових будинки, три нежитлових будівель, легкові автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

«Працюють аварійно-рятувальні бригади. Збитки та втрати уточнюються», — наголосив він.

Фото наслідків

Ворог завдав масованого удару БпЛА по Шостці у Сумській області.

Зауважимо, повітряна тривога у Шосткинському районі тривала від 01:04 — 06:56. Повітярні сили і монітори попереджали про рух дронів у напрямку Шостки. Посеред ночі у місті прогриміло кілька вибухів.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ударними БпЛА вночі 30 травня. Дрони фіксували у низці областей. Зокрема, на Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

