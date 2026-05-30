РФ среди ночи нанесла массированный удар: в городе сильные разрушения, поврежденные дома и транспорт (фото)

Взрывы. / © Getty Images

Ночью против субботы, 30 мая, российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Шосткинской общине на Сумщине.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Часть беспилотников удалось уничтожить силам обороны. Но, к сожалению, есть попадания. Предварительно обошлось без погибших и пострадавших. С ночи продолжается ликвидация последствий атаки», — подчеркнул чиновник.

Атака на Шостке — какие последствия

По данным ОВА, в результате «прильтотов» произошли значительные разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. В частности, жилые и нежилые здания, административные помещения, транспорт.

Городской голова Шостки Николай Нога уточнил, что в результате авиационного удара повреждены 11 жилых многоэтажных домов, три нежилых здания, легковые автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

«Работают аварийно-спасательные бригады. Ущерб и потери уточняются», — подчеркнул он.

Фото последствий

Враг нанес массированный удар БпЛА по Шостке в Сумской области.

Заметим, воздушная тревога в Шосткинском районе продолжалась с 01:04 по 06:56. Воздушные силы и мониторы предупреждали о движении дронов в направлении Шостки. К ночи в городе прогремело несколько взрывов.

Напомним, Россия атаковала Украину ударными БПЛА ночью 30 мая. Дроны фиксировали в ряде областей. В частности, на Сумщине, Черниговщине, Кихвщине и Житомирщине.

