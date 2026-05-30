В Украине штрафуют за незарегистрированных собак: как узаконить любимца в Киеве, Львове и Одессе

Собака

Реклама

В Украине нет единого закона, который прямо обязывал бы регистрировать всех собак. Есть два основных закона: о защите животных от жестокого обращения и об идентификации и регистрации животных. Однако конкретной формулировки об обязательной регистрации там нет.

Об этом рассказала кинолог Марина Бойко.

По ее словам, на базе этих законов решение об обязательной регистрации переводится на органы местного самоуправления. Они определяют, каких животных нужно регистрировать и как это сделать. В большинстве городов собаки подпадают под обязательную регистрацию.

Реклама

Как зарегистрировать собаку в разных городах

В Киеве регистрация проходит через ЦНАП.

Во Львове через специальный сайт lkpl, где есть большая плашка «Регистрация».

В Одессе ситуация менее ясна. В ЦНАП не всегда могут предоставить четкую информацию.

Также возможна регистрация через портал Animal ID, но есть нюансы с часто теряющимся жетоном.

Зачем вводят регистрацию

Марина Бойко предполагает, что основная цель — идентификация владельца. Однако эту функцию уже выполняет чип, обязательный по закону.

«Я думаю, что просто будет введено обязательное налогообложение на животное и для этого должны быть все животные зарегистрированы», — сказала кинолог.

Штрафы за отсутствие регистрации

Владельцы животных жалуются, что их часто проверяют и выписывают штрафы. Размер штрафа составляет 340-390 гривен.

Реклама

Эксперт советует владельцам самостоятельно проверять правила регистрации именно в своем городе или областном центре на официальных сайтах, чтобы избежать неприятных последствий.

Напомним, после оформления документов владельцу выдают официальное свидетельство и номерной жетон для животных. За отсутствие регистрации предусмотрены штрафы, которые могут расти при повторных нарушениях.

Новости партнеров