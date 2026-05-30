Россию снова атаковали "добрые" дроны: где горело и взрывалось

Под ударом оказался город Таганрог, где прогремела серия взрывов и фиксируется возгорание в районе порта.

В РФ заявили об атаках

В РФ заявили об атаках / © Associated Press

Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку неизвестных дронов. В Таганроге под удар попал танкер.

OSINT-каналы сообщали, что россияне массово жалуются на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.

Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях.

«На территории порта в Таганроге в результате атаки БпЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал он в Telegram.

Напомним, силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар ракетами «Нептун» по предприятию-производителю дронов в российском Таганроге. Подтверждено уничтожение двух производственных объектов и повреждение еще четырех.

