Россию снова атаковали "добрые" дроны: где горело и взрывалось
Под ударом оказался город Таганрог, где прогремела серия взрывов и фиксируется возгорание в районе порта.
Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку неизвестных дронов. В Таганроге под удар попал танкер.
OSINT-каналы сообщали, что россияне массово жалуются на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.
Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях.
«На территории порта в Таганроге в результате атаки БпЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал он в Telegram.
Напомним, силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар ракетами «Нептун» по предприятию-производителю дронов в российском Таганроге. Подтверждено уничтожение двух производственных объектов и повреждение еще четырех.