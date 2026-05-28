65
1 мин

Новый прорыв на фронте: ВСУ обрезали россиянам пути на ноль, дроны выбивают армию еще на пути — ISW

Использование дальнобойных средств поражения и дронов делает опасным тыловое снабжение врага, заставляя оккупантов изменять маршрут.

Анастасия Павленко
© Associated Press

Украинские силы не просто уничтожают живую силу врага на передовой, но и отрезают пути ее подвоза.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Весной 2026 года украинские войска резко нарастили удары средней дальности, добившись оперативных успехов. В частности, было нарушено движение по ключевым наземным линиям связи, соединяющим материковую Россию с временно оккупированным Крымом, включая трассу М-14 Ростов-на-Дону — Крым. Под огневым контролем находятся логистические маршруты между оккупированным югом Украины и Донецком, отмечают эксперты.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров официально объявил о начале «логистической блокады» российских сил. Киев масштабно увеличивает финансирование эффективных подразделений БПЛА и открывает конкурентные тендеры на новые закупки. В таких условиях даже в случае призыва новые российские резервисты с большой вероятностью просто не смогут безопасно добраться до линии фронта.

Ситуация на фронте — последние новости

Бригадный генерал Андрей Билецкий считает, что в ближайшие шесть месяцев могут стать ключевыми для войны. По его словам, Россия истощается, а у Украины есть шанс перехватить инициативу на фронте.
Одним из главных вопросов остается контроль над Донецкой областью. Россия требует весь регион, но Украина не собирается выводить войска из территорий, которые Москва так и не смогла захватить.

