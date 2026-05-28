С двигателями от Toyota и Subaru: в РФ создают "гаражную" копию самолета Третьего Рейха на базе Ан-2

Модернизация Ан-2 с установкой трех двигателей / © Defence express

Проблемы с внедрением нового легкого самолета ЛМС-901 Байкал заставили российскую авиационную отрасль искать альтернативы и вернуться к модернизации проверенного Ан-2. В этом контексте предприятие «Технорегион» из Ейска представило собственную разработку: концепт предусматривает замену одного базового двигателя на три, что визуально напоминает немецкий авиалайнер Ju-52 времен Второй мировой.

Вместо классической носовой силовой установки АШ-62ИР мощностью 1000 л. Конструкторы предлагают интегрировать модифицированный 400-сильный двигатель Toyota. Дополнительно под крыльями планируется разместить еще два агрегата Subaru по 250 л.с. каждый. Таким образом, суммарная мощность трехмоторной системы составит 900 л.с., пишет Defense Express.

Однако эти моторы серийно не производятся, так что планируется, чтобы все три были от Toyota на 400 л.с., чтобы суммарно получить 1200 л.с. Разработчики добавляют, что ставят что Бог послал и хотят провести первый полет через два месяца.

Defense Express отмечает, что перед нами буквально «гаражная» разработка, которую производят из-за невозможности профильных компаний создать замену легендарному «кукурузнику». В результате пытаются провести самостоятельную модернизацию имеющимися под рукой средствами.

Самолет ЛМС-901 «Байкал», который должен был заменить Ан-2, но застрял в разработке / © Defence express

Проект от «Технорегион» серьезно усложняет базовый Ан-2, потому что теперь нужно работать с тремя двигателями на самолете, разработанном под один двигатель. Это усложняет обслуживание, управление и повышает шансы отказа. Не говоря об изменениях в центровке и балансе борта.

Кроме того, сами моторы являются автомобильными. Они хоть и получили модификации, но все еще не обладают достаточными характеристиками, ресурсами, устойчивостью и надежностью по сравнению с авиационными аналогами. Не говоря о том, что сами компоненты скорее всего используются, чем не придают уверенности в надежности.

Ан-2 / © Defence express

В результате, хотя такой обновленный самолет сможет подняться в небо, очень сомнительно, что он получит хоть какое-нибудь массовое развитие. Не говоря о том, что с точки зрения авиарегуляторов это «летучая катастрофа».

По визуальной схожести может упомянуть один из самых известных трехмоторных самолетов — Junkers Ju-52, разработанный в Третьем Рейхе. Однако здесь ближе аналогия к de Havilland DH.66 Hercules, который появился в Великобритании в 1920-х годах и был трехмоторным бипланом для перевозки пассажиров и грузов.

Следует отметить, что это не первое предложение ремоторизации Ан-2 в РФ. Что касается новенького ЛМС-901 Байкал, то работы над ним якобы продолжаются, а средств нашли на закупку сразу 50 единиц, но о результатах пока ничего не известно.

