Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация терпит большие потери на поле боя. Москва готовит жесткий сценарий мобилизации, потому что кампания по набору контрактников продолжает демонстрировать признаки напряжения.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что в Кремле, вероятно, идут внутренние дебаты относительно того, должна ли Россия проводить очередной раунд принудительного призыва резервистов.

Реклама

Кремль готовит жесткий сценарий мобилизации

В частности, о подготовке к дополнительной мобилизации и увеличении количества российского контингента на десятки тысяч личного состава сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев также получил разведывательные данные о дальнейшем увеличении «мобилизационных усилий».

«В то же время „фюрер“ России Владимир Путин пока остается преданным текущей кампании по набору персонала по контракту. На днях он подписал 25 указ о списании долга на сумму до 10 млн рублей новобранцам и супругам новобранцев, подписавших контракт с Минобороны после 1 мая.

«Эти очевидные дискуссии в Кремле по поводу потенциального принудительного призыва резервистов, вероятно, возникают из-за слабости, поскольку Россия все больше борется с плохой боевой активностью, ухудшением последствий войны для российской экономики, снижением уровня набора и общественным недовольством», — говорится в отчете.

В Институте подчеркивают, что, похоже, Кремль продолжает определять свое главное преимущество над Украиной как большую численность. Впрочем, преимущество Киева в тактических БпЛА на протяжении всего театра боевых действий и ударной кампании средней дальности пока нейтрализовало это, нанеся оккупантам непропорционально высокие потери личного состава и техники.

Реклама

«Отсутствие значительных успехов на поле боя, рост жертв, уровень потерь способствуют внутреннему восприятию россиян о том, что война в Украине идет не очень хорошо для России. Это восприятие уже препятствует набору контрактников. Любая кампания по принудительной мобилизации будет значительно менее популярна среди российского населения сейчас», — отмечают в ISW.

Добровольцев не хватает:

В то же время, подчеркивают американские специалисты, влияние потенциального принудительного призыва российского резерва на поле боя остается неясным, учитывая возрастающие потребности России в человеческих ресурсах и тот факт, что удары беспилотников ВСУ тормозят перемещение оккупационных войск к линии фронта.

России приходится не только заменять потери на поле боя, но и вербовать военнослужащих для войск беспилотных систем и защищать свои оперативные и глубокие тыловые районы от ударов дронов ВСУ.

Аналитики отмечают, что усилия РФ по добровольному набору войск ослабли в 2026 году. Это вынудило Москву расширить свои кампании по поиску добровольцев на новые демографические группы, включая женщин и студентов для войск БПЛА, а также операций противовоздушной обороны тыловых районов.

Реклама

«Набор войск по контракту в РФ продолжает сокращаться, несмотря на эти усилия и недавнее увеличение единовременных бонусов за подписание договоров. Российские вооруженные силы уже страдают административными и учебными трудностями для своих наземных войск и операторов беспилотников при текущих темпах набора. Эти проблемы, вероятно, окажут негативное влияние на качество личного состава в случае возможного принудительного призыва», — отмечают в ISW.

Отмечается, что эти проблемы с обучением, вероятно, способствовали снижению эффективности элитного российского Центра передовых беспилотных систем «Рубикон», чьи элитные операции поначалу позволили российским силам добиться значительных успехов с августа 2025 года до конца 2025 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский согласовал новые дальнобойные удары по РФ . Теперь, подчеркнул он, России за войну придется платить своими потерями. Киев будет усиливать давление на Кремль, чтобы власти ощутили реальную цену войны.

Новости партнеров