В Кремле резко сменили риторику после громких угроз ударов по Киеву: что стоит за странными заявлениями РФ

Кремль. / © Associated Press

Некоторые чиновники страны-агрессорки России резко изменили риторику и, похоже, отступают от своих недавних громких угроз систематически атаковать Киев.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что РФ на самом деле не угрожает атаковать Верховную Раду или Офис президента Украины. Мол, это не настоящие центры принятия решений в Украине. По его словам, такие цели расположены не в центре Киева, а скрыты в хорошо укрепленных районах.

В то же время, депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман заявил, что Россия может «ликвидировать» Украину до ноября 2026 года. Впрочем, якобы Москва «не торопится» с этим.

Американские аналитики подчеркивают, что в последние недели Кремль все чаще угрожает Украине. РФ пытается скрыть смущение из-за необходимости разрешения Киеву на проведение парада Победы 9 мая, плохих боевых действий российской армии, а также роста экономических издержек и общественной напряженности, которые Москва переживает в результате более четырех лет войны.

«Эти российские чиновники могут создавать ожидания во внутреннем информационном пространстве, что угрозы Москвы по отношению к Киеву не материализуются так, как, вероятно, ожидают россияне», — подчеркивают в Институте.

Угрозы России — что известно

Несколько дней назад спикер российского МИД Мария Захарова открыто пригрозила новыми атаками по Киеву. Мол, это будут «ответные удары» якобы на действия Украины.

Позже министерство страны-агрессорки призвало иностранцев покинуть столицу Украины, а жителям города «посоветовало» не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Новая истерика в Кремле началась после якобы атаки на Старобельск. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мельник дерзко заявил, мол, украинская власть «сама напросилась» на такую реакцию. Более того, атаки продолжат осуществлять в дальнейшем.

