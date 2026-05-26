Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 27 мая?

День, когда людей нужно принимать такими, какие они есть, не пытаясь никого исправить или переделать, несмотря на то, что они мало будут напоминать ангелов. Но, проявив терпение и понимание по отношению к ним, мы, во-первых, максимально исключим возможность нежелательных конфликтов, а во-вторых, улучшим отношения даже с самыми откровенными недоброжелателями.

Также нежелательно жалеть себя, даже если будет казаться, что для такого отношения у нас есть основания — скорее всего, оно окажется всего лишь влиянием энергий нынешних лунных суток.

Раков ждет приятное открытие, касающееся человека, которого они привыкли оценивать исключительно негативно. Ситуация может сложиться таким образом, что он — совершенно неожиданно — поведет себя совсем не так, как ожидают от него представители знака: окажется, что он гораздо умнее, добрее и благороднее, чем казалось до этого.

В результате представители знака самым невероятным образом взамен человека, с которому они относились с опаской, а то и с откровенным негативом, приобретут хорошего друга, что очень важно — и в наше время, и всегда.

