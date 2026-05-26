РФ снова готовит массированный удар: когда он может быть

Российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который всегда одним из первых предупреждает об опасности, снова проинформировал о вероятной атаке в своем телеграм-канале.

«Будем осторожны в ближайшие двое суток — возможен обстрел», — написал он.

Также Марцинкив дал поручение прорабатывать места приема людей, которые, вероятно, могут пострадать.

Кроме того, об опасности предупредили некоторые мониторинговые телеграм-каналы.

«Фиксируем подготовку к ракетному удару по территории Украины. Враг передислоцирует стратегическую авиацию с Дальнего Востока и накапливает ударные беспилотники на пусковых локациях», — говорится в сообщении.

О повышенной ракетной и беспилотной опасности в течение ночи в паблике предупреждают для Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской областей. Также есть угроза применения беспилотников по Одесской области (ночью).

