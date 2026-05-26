Американец назвал 5 вещей, которые больше всего удивили его в Украине (видео)

Гражданин США, который женился на украинке и посетил ее родину, поделился бытовыми отличиями, которые вызвали у него наибольшее удивление во время пребывания в Украине.

О своих впечатлениях иностранец рассказал на своей странице в Instagram.

5 вещей, которые удивили американца в Украине

Первым пунктом, поразившим мужчину, стали особенности парковки в украинских городах.

«Я американец. Топ-5 вещей, к которым я не мог привыкнуть, когда я был в первый раз в Украине. Номер 1 — это парковки. Для меня это был просто шок, что люди могут парковаться на бордюрах просто в рандомных местах. И когда я приехал первый раз во Львов, я спрашивал у друзей: "Можно здесь стать?" Они говорят: "Не переживай, ничего не будет"», — вспоминает мужчина.

Он добавил, что в Соединенных Штатах за аналогичное нарушение автомобиль сразу заберет эвакуатор. Второй пункт — иностранца шокировал стиль вождения в столице. По его словам, во время движения по дорогам Киева мимо него очень быстро пролетали другие машины.

Третьей неожиданностью для автора видео стал алгоритм работы украинских автозаправочных станций.

«Вы сначала заправляете и потом платите. У нас мы сначала платим, а потом заправляемся. А если у кого-то нет денег? Уже залили, а потом что? Нет денег на карте? Они просто уезжают домой? Как это работает? Я не понимаю», — отметил американец.

Четвертое, что удивило американца — подача напитков.

«Они всегда теплые. У нас они всегда холодные», — заметил американец.

Жена автора подтвердила этот тезис, добавив, что в США в заведениях обычно приносят лед независимо от времени года — и зимой, и летом.

Пятое отличие касалось внешнего вида украинцев на улицах.

«Номер 5. Как люди в Украине одеваются. Просто гуляю и там просто все люди очень хорошо одеваются. А у нас это редко. Это должны быть какие-то заведения или ивенты», — подытожил иностранец.

Реакция пользователей

В комментариях люди стали спорить. Они отметили, что обычно платят на АЗС наперед, а до полного бака заправляются реже. Также пользователи не согласились оносительно напитков, ведь в магазинах есть холодильники. Однако пользователи действительно похвалили украинцев за умение хорошо одеваться.

