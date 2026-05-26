Гибель студентов в общежитии Старобельска: как Россия использовала удар и скрыла последствия — расследование

В Старобельске погибли студенты педагогического колледжа Фото Х

После удара по оккупированному Старобельску, в результате которого погибли студенты педагогического колледжа, в соцсетях и телеграм-каналах вспыхнули споры по поводу обстоятельств трагедии. Пока российская сторона использует произошедшее для пропагандистской кампании, часть украинского информационного пространства стала подвергать сомнению сам факт гибели студентов.

Об этом говорится в расследовании Realgazeta.

По сообщениям местных пабликов, удар произошел в ночь на 22 мая. Повреждениям подверглось общежитие педагогического колледжа в оккупированном Старобельске. Уже с утра в местных чатах начали публиковать фото и имена пропавших парней и девушек. Часть студентов позже обнаружили погибшими.

В соцсетях остались открытыми страницы некоторых жертв — там друзья и родственники публикуют соболезнования. Российские пропагандистские медиа также показывали сюжеты с похорон и из больниц.

По версии российской стороны, в результате атаки погиб 21 человек, еще десятки получили ранения. Генеральный штаб ВСУ заявил, что целью был штаб российского подразделения беспилотных систем «Рубикон», который якобы работал в комплексе учебных зданий.

В то же время независимо проверить все обстоятельства происшествия сложно из-за оккупации города и контроля информационного пространства со стороны РФ.

Россия превратила трагедию в информационную кампанию

После удара российские власти развернули масштабную медийную кампанию. В разных городах РФ организовали возложение цветов, траурные акции и сюжеты на федеральных телеканалах. Кремль назвал событие поводом для «ответных ударов» по Украине.

Российские медиа также активно продвигали тезис о якобы «умышленном ударе по студентам». В оккупированный Старобельск привезли иностранных блогеров и журналистов, работающих с прокремлевскими площадками.

Почему возник скандал в соцсетях

После трагедии часть комментаторов начала распространять версии о том, что погибших студентов якобы не было или что в здании могли находиться военные. Однако подтверждением гибели людей стали страницы студентов в соцсетях, сообщения родственников и многочисленные некрологи.

Также в Сети распространялись неподтвержденные документы о якобы размещении российских военных в общежитии. В то же время журналисты обратили внимание, что эти документы имеют признаки фальсификации.

Эксперты отмечают: трагедии на оккупированных территориях часто становятся инструментом информационной войны, а проверка фактов в таких условиях остается очень сложной.

Напомним, в пропагандистских СМИ РФ активно распространяется манипулятивная информация о якобы поражении Вооруженными силами Украины объектов гражданской инфраструктуры на временно оккупированной территории.

Ранее в Москве цинично оправдали массированный удар по Киеву и пригрозили новыми атаками.

