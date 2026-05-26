Обломки "Орешника" передали на экспертизу: что выяснили специалисты

Владислав Власюк

Украинские специалисты передали на официальную экспертизу все собранные остатки российской ракеты «Орешник», которой РФ атаковала территорию Украины.

Об этом в эфире телеканала «Мы — Украина» сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, это уже третий случай, когда украинская сторона получила возможность изучить этот тип вооружения. На этот раз обломки ракеты сохранились гораздо лучше.

«Это уже третий „Орешник“, который мы можем исследовать. В этот раз по сравнению с первыми случаями сохранилось больше пригодных для экспертизы остатков. Собирать их было не сложно, поскольку 95% всего, что было доступно в плане остатков, лежало в поле», — объяснил уполномоченный президента.

По его словам, предварительный анализ свидетельствует о том, что разработка базируется на устаревших советских технологиях 70-80-х годов. Владислав Власюк отметил, что отсутствие современных элементов создает для россиян определенное преимущество.

«Эта не слишком технологичность составляет и в известной степени сильную сторону. Мы думаем, что там нет иностранных компонентов. Использованные советские компоненты действительно уходят корнями в разработки 70-80-х годов. Оно практически не испытывает влияния РЭБ и не зависит от каких-либо поставок западных, китайских или японских компонентов», — добавил чиновник.

Кроме обломков «Орешника», во время последнего массированного обстрела украинские специалисты обнаружили и другие образцы российского вооружения, изготовленные недавно и сразу направленные на фронт. В частности, речь идет о крылатых ракетах Х-101, выпущенных по Киевщине, баллистических комплексах «Искандер» и ударных беспилотниках типа «Shahed».

«Собрали также и уцелевшие „Шахеды“. Думаю, мы достаточно быстро убедимся в том, что это очень свежие средства поражения с относительно свежими иностранными компонентами», — подытожил Владислав Власюк.

