Уламки "Орешніка" передали на експертизу: що з’ясували фахівці

Владислав Власюк

Українські фахівці передали на офіційну експертизу всі зібрані залишки російської ракети «Орешнік», якою РФ атакувала територію України.

Про це в ефірі телеканалу «Ми — Україна» повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, це вже третій випадок, коли українська сторона отримала можливість дослідити цей тип озброєння. Цього разу уламки ракети збереглися значно краще.

«Це вже третій „Орешнік“, який ми маємо змогу досліджувати. Цього разу, порівняно з першими випадками, збереглося більше придатних для експертизи залишків. Збирати їх було не важко, оскільки 95% усього, що було доступно в плані залишків, лежало в полі», — пояснив уповноважений президента.

За його словами, попередній аналіз свідчить про те, що розробка базується на застарілих радянських технологіях 70–80-х років. Водночас Владислав Власюк зауважив, що відсутність сучасних елементів створює для росіян певну перевагу.

«Ця не надто технологічність становить і певною мірою сильну сторону. Ми думаємо, що там немає іноземних компонентів. Використані радянські компоненти дійсно сягають корінням у розробки 70-80-х років. Воно практично не зазнає впливу РЕБ і не залежне від будь-яких поставок західних, китайських чи японських компонентів», — додав посадовець.

Окрім уламків «Орешніка», під час останнього масованого обстрілу українські фахівці виявили й інші зразки російського озброєння, які були виготовлені нещодавно та одразу спрямовані на фронт. Зокрема, йдеться про крилаті ракети Х-101, випущені по Київщині, балістичні комплекси «Іскандер» та ударні безпілотники типу «Shahed».

«Зібрали також і уцілілі „Шахеди“. Думаю, ми доволі швидко переконаємось у тому, що це дуже свіжі засоби ураження з відносно свіжими іноземними компонентами», — підсумував Владислав Власюк.

Нагадаємо, у ніч 24 травня армія РФ атакувала Білу Церкву, що на Київщині.

Раніше повідомлялося, що балістичну ракету середньої дальності «Орешнік» проєктували з розрахунком на використання ядерної бойової частини. Втім, на таке застосування ядерної цілі Росія не наважується.

