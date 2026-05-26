Протягом останніх 18 місяців головним посланцем Росії у спробах домовитися про завершення війни в Україні виступає людина без жодного дипломатичного досвіду. Кирило Дмитрієв абсолютно серйозно пропонує американцям віддати українські території в обмін на видобуток корисних копалин в Арктиці або спільні польоти на Марс.

Про цей абсурдний план капітуляції України, вигаданий у Кремлі, пише The Atlantic.

Таємні переговори з Трампом та кремлівські статки

Наразі Кирило Дмитрієв регулярно курсує між Москвою та Флоридою, де проводить зустрічі з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. Він має за плечима дипломи Стенфорда та Гарварда і використовує свій американський бекграунд, аби знайти спільну мову з адміністрацією Білого дому. Саме Дмитрієв, за даними журналістів, доклав руку до створення цинічного «мирного плану» з 28 пунктів, який президент США Дональд Трамп намагався нав’язати українському президенту Володимиру Зеленському восени минулого року, і вимагав віддати території та скоротити армію.

За інформацією видання, свій шлях до найближчого оточення російського диктатора Дмитрієв проклав через особисті зв’язки. Його дружина, телеведуча Наталія Попова, є близькою подругою та бізнес-партнеркою молодшої доньки Путіна Катерини Тихонової. Цей статус фактичного «члена сім’ї» дозволив банкіру перетворити Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) на особисту годівницю для олігархів, а його власні статки у вигляді нерухомості за останні десять років злетіли від 5 до 100 мільйонів доларів. Раніше Путін також доручав йому просування вакцини «Спутник V», що обернулося масштабними корупційними скандалами у країнах Африки та Південної Америки.

Зрадник з Києва: як «яничар» працює проти власної батьківщини

Найцинічнішим у біографії путінського переговірника є той факт, що він народився і виріс у Києві в родині відомого біолога та функціонера Комуністичної партії. Дмитрієв закінчив престижний київський Природничо-науковий ліцей №145. Показово, що його батько продовжував жити в українській столиці аж до початку 2022 року, проте раптово виїхав з країни за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Це свідчить про те, що Дмитрієв чудово знав про плани Кремля і попередив родину.

Колишні українські однокласники путінського поплічника зовсім не здивовані його зрадою. Народний депутат Володимир Ар’єв, який навчався разом із Дмитрієвим, згадує його як амбітну людину, що завжди мріяла втекти з «радянської сірості» до США. Політик називає колишнього товариша «яничаром» — тим, кого імперія виховала для знищення власного народу. А один із найближчих друзів дитинства Дмітрієва, який зазнав важкого поранення на фронті, відмовився говорити про нього з журналістами, лаконічно зазначивши: «Я просто хочу прострілити йому коліна».

