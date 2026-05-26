ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
3 хв

Марс в обмін на Україну: який план капітуляції Києва пропонує Трампу переговірник Путіна

Щоб переконати оточення Трампа здати суверенітет України в обмін на спільні бізнесові та космічні проєкти, Кремль залучив до таємних переговорів підсанкційного банкіра та уродженця Києва Кирила Дмитрієва.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Кирило Дмитрієв

Кирило Дмитрієв / © Associated Press

Протягом останніх 18 місяців головним посланцем Росії у спробах домовитися про завершення війни в Україні виступає людина без жодного дипломатичного досвіду. Кирило Дмитрієв абсолютно серйозно пропонує американцям віддати українські території в обмін на видобуток корисних копалин в Арктиці або спільні польоти на Марс.

Про цей абсурдний план капітуляції України, вигаданий у Кремлі, пише The Atlantic.

Таємні переговори з Трампом та кремлівські статки

Наразі Кирило Дмитрієв регулярно курсує між Москвою та Флоридою, де проводить зустрічі з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. Він має за плечима дипломи Стенфорда та Гарварда і використовує свій американський бекграунд, аби знайти спільну мову з адміністрацією Білого дому. Саме Дмитрієв, за даними журналістів, доклав руку до створення цинічного «мирного плану» з 28 пунктів, який президент США Дональд Трамп намагався нав’язати українському президенту Володимиру Зеленському восени минулого року, і вимагав віддати території та скоротити армію.

За інформацією видання, свій шлях до найближчого оточення російського диктатора Дмитрієв проклав через особисті зв’язки. Його дружина, телеведуча Наталія Попова, є близькою подругою та бізнес-партнеркою молодшої доньки Путіна Катерини Тихонової. Цей статус фактичного «члена сім’ї» дозволив банкіру перетворити Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) на особисту годівницю для олігархів, а його власні статки у вигляді нерухомості за останні десять років злетіли від 5 до 100 мільйонів доларів. Раніше Путін також доручав йому просування вакцини «Спутник V», що обернулося масштабними корупційними скандалами у країнах Африки та Південної Америки.

Зрадник з Києва: як «яничар» працює проти власної батьківщини

Найцинічнішим у біографії путінського переговірника є той факт, що він народився і виріс у Києві в родині відомого біолога та функціонера Комуністичної партії. Дмитрієв закінчив престижний київський Природничо-науковий ліцей №145. Показово, що його батько продовжував жити в українській столиці аж до початку 2022 року, проте раптово виїхав з країни за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Це свідчить про те, що Дмитрієв чудово знав про плани Кремля і попередив родину.

Колишні українські однокласники путінського поплічника зовсім не здивовані його зрадою. Народний депутат Володимир Ар’єв, який навчався разом із Дмитрієвим, згадує його як амбітну людину, що завжди мріяла втекти з «радянської сірості» до США. Політик називає колишнього товариша «яничаром» — тим, кого імперія виховала для знищення власного народу. А один із найближчих друзів дитинства Дмітрієва, який зазнав важкого поранення на фронті, відмовився говорити про нього з журналістами, лаконічно зазначивши: «Я просто хочу прострілити йому коліна».

Нагадаємо, у світі змінилися настрої щодо війни в Україні та ролі США. Трампа звинувачують у переході на бік Путіна, а в Європі шукають нові формати діалогу з Кремлем.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
275
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie