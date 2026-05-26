Чому Трамп «зрадив» українців / © Associated Press

Ангела Меркель не вестиме переговори з Путіним, але ці чутки відображають правду про війну в Україні. Такої думки дотримуються західні ЗМІ. Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп поступово переходить на бік Путіна та зраджує ЄС.

Про це пише The Guardian.

Чому Трамп «зрадив» ЄС та українців

Наразі у політичних колах точаться дискусії щодо того, хто може бути переговорником від ЄС із Путіним. Пропонувалися кандидатури таких людей: ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, ексголова Ради міністрів Італії Маріо Драгі та експрезидент Фінляндії Саулі Ніїністе.

Конкретної дати чи бодай можливості проведення переговорів України з РФ на горизонті не видно. Проте такий рух показує інший бік війни в Україні та ставлення ЄС до цього питання.

Європейські плани щодо направлення «сил забезпечення» до України залишилися абстрактними, оскільки жоден сценарій так і не матеріалізували. У цей час росіяни продовжують бити по Україні балістичними ракетами та «Орешніком».

Українці не мають ілюзій, адже пережили важку зиму і очікують нових ударів ворога по енергетиці та водопостачанню.

«Українці усвідомили зраду США, оскільки Трамп безсоромно став на бік Путіна. Вони вважають, що військова підтримка США, яка скоротилася після повернення Трампа до влади, не відновиться», — пишуть The Guardian.

Крім цього, українцям не подобається перспектива того, що тимчасове призупинення Трампом санкцій щодо російської нафти стане постійним. Також українці наразі не вірять, що війна завершиться швидко.

Нинішні обставини укріплюють усвідомлення того, що Путін не зупиниться, тож українці продовжують боротьбу. Її результати видно — удари по російських тилах, розроблення новітніх дронів, відправлення консультантів до НАТО та країн Близького Сходу.

«Українці тепер впевнені, що європейські уряди їх не покинуть, і ця впевненість зміцнилася після повалення Віктора Орбана, який став рупором Путіна та троянським конем у Брюсселі», — зазначають західні журналісти.

Пропозиція Фрідріха Мерца щодо «асоційованого членства» України в ЄС без права голосу, яка мала вдосконалити франко-німецьку ідею «символічного членства», викликала різку негативну реакцію Києва та президента Зеленського.

Попри це, українці впевнені у підтримці Європи, що базується на її власних прагматичних інтересах. Це підтверджується на практиці: на тлі Сполучених Штатів, які відступили від питання війни в Україні, європейці активізувалися та схвалили пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро на наступні два роки.

Путін хоче втягнути Європу у переговори

Нагадаємо, США більше не керують мирними переговорами між Україною та РФ. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив усунення Вашингтона від колишнього формату переговорів, але зазначив, що країна готова відіграти конструктивну роль, якщо динаміка зміниться.

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, Росія втрачає ініціативу на фронті та має погані економічні показники. Через це Кремль прагне втягнути Європу в переговори як нейтрального посередника, щоб виграти час та послабити санкційний тиск.

Проте європейські дипломати усвідомлюють небезпеку таких контактів. Голова МЗС Естонії наголосив, що Європа не повинна займати нейтральну позицію для пошуку компромісів, а має витримати стратегічну паузу, посилити тиск на РФ та відстоювати майбутню архітектуру безпеки, де Україна відіграватиме велику роль.

Попри зміну позиції США, європейські партнери не відступлять від підтримки України, щоб майбутні переговори відбувалися на умовах, коли Росія перебуватиме в слабшій позиції.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Україна здатна досягти перемир’я самостійно, без європейського посередництва. На тлі чуток про можливе залучення Ангели Меркель чи Александера Стубба, Тсахкна висловив сумнів, що хтось один може говорити від імені всієї Європи, і закликав долучити до переговорного процесу прикордонні з Росією регіони.

