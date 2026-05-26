Українським пенсіонерам можуть додати понад тисячу гривень: про цю умову знають не всі

Українські пенсіонери, яким виповнилося 80 років, можуть отримувати додаткову щомісячну надбавку до пенсії. Однак така виплата призначається не всім автоматично — для її оформлення потрібно підтвердити потребу в постійному сторонньому догляді.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Йдеться про грошову допомогу в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 2026 року така доплата становить 1038 гривень на місяць.

Хто може отримати доплату

Надбавка передбачена для самотніх пенсіонерів віком від 80 років, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати.

При цьому не має значення, проживають такі родичі разом із пенсіонером чи окремо. Важливо саме те, чи існує юридичний обов’язок надавати утримання.

Ще одна обов’язкова умова — потреба у постійному сторонньому догляді. Її має підтвердити лікарсько-консультативна комісія. Саме висновок ЛКК є ключовим документом для призначення цієї виплати.

Доплата має частково компенсувати додаткові витрати пенсіонера на побут, догляд і лікування.

Як оформити надбавку до пенсії

Щоб отримати виплату, пенсіонеру потрібно спочатку пройти медичне обстеження. Для цього слід звернутися до сімейного лікаря або профільного спеціаліста, який може направити на лікарсько-консультативну комісію.

Після отримання висновку ЛКК необхідно подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду.

До заяви потрібно додати:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

медичний висновок ЛКК;

декларацію про доходи;

за потреби — документи, що підтверджують самостійне проживання.

Які ще доплати передбачені для пенсіонерів 80+

Окремо пенсіонери, яким виповнилося 80 років, можуть отримувати вікову доплату в розмірі 570 гривень.

Вона нараховується автоматично, якщо пенсія людини не перевищує 10 340 гривень. Для отримання цієї доплати додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

