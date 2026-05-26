Коаліція із закупівлі снарядів для України втратила половину учасників — FT

Союзники скорочують участь у чеській програмі закупівлі боєприпасів для ЗСУ — Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що коаліція із закупівлі снарядів для України втратила половину учасників, але продовжує роботу.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, кількість країн, які фінансують чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася майже вдвічі після повернення Андрея Бабіша на посаду прем’єра Чехії.

Якщо торік до проєкту були залучені до 18 держав, то зараз активну фінансову участь беруть лише дев’ять країн.

За словами Павела, ініціатива й надалі працює, однак через зменшення кількості учасників виникли нові труднощі.

«Ця ініціатива забезпечувала до 50% усіх великокаліберних боєприпасів для українців, тому її непросто чимось замінити», — наголосив президент Чехії.

Що відомо про чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

Чеська програма, започаткована 2024 року за підтримки попереднього проєвропейського уряду. Вона дозволила організувати постачання Україні понад 4 млн артилерійських снарядів великого калібру. Її майбутнє планують обговорити на саміті НАТО в Анкарі у липні.

Водночас Петр Павел не уточнив, які саме країни припинили фінансування. За інформацією західних військових джерел, серед тих, хто залишився в ініціативі, — Німеччина та окремі скандинавські держави.

Після повернення до влади Андрей Бабіш неодноразово критикував програму. Під час виборчої кампанії він обіцяв не змушувати громадян Чехії оплачувати зброю для України та навіть погрожував повністю зупинити ініціативу через «недостатню прозорість».

Сам Бабіш пояснив свою позицію економічними труднощами.

«У нас немає грошей, тому ми отримуємо кошти від інших країн і вже потім постачаємо боєприпаси», — сказав він.

Прем’єр також заявив, що уряд змушений зосереджуватися на підтримці власних громадян, які потерпають від високих рахунків за енергоносії після конфлікту навколо Ірану.

Партнером чеського уряду в межах проєкту виступає компанія Czechoslovak Group (CSG) — один із найбільших виробників боєприпасів у Європі. Її власник Міхал Стрнад визнав, що після зміни влади реалізація ініціативи певний час була фактично «поставлена на паузу».

«Ініціатива не померла, вона продовжує працювати, але дещо повільніше», — зазначив Стрнад.

За його словами, частина країн тепер закуповує снаряди напряму у виробників, минаючи чеський механізм координації.

Раніше голова Чехії Петр Павел заявляв, що Україна не має погоджуватися на невигідний мир. Тоді він наголошував, що підтримка Києва є інвестицією в безпеку Європі.

