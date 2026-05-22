НАТО має показати зуби Кремлю: Петр Павел закликав збивати авіацію РФ та блокувати інтернет

Президент Чехії закликав НАТО «показати зуби» Росії

Реклама

Постійне тестування Росією надійності східного флангу НАТО має отримувати рішучу, жорстку та асиметричну відповідь з боку союзників. Спроби європейських лідерів вирішувати прикордонні інциденти виключно дипломатичним шляхом лише розв’язують Кремлю руки для подальшої ескалації.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю The Guardian.

Чеський лідер, який є відставним генералом та колишнім головою Військового комітету НАТО, має унікальний для європейських політиків військовий досвід та роками вів переговори з Москвою. На його думку, Альянс зобов’язаний радикально змінити правила гри.

Реклама

Росія навчилася обходити Статтю 5

Петр Павел зазначив, що після незаконної анексії Криму в 2014 році російське командування детально вивчило механізми прийняття рішень у НАТО. Москва розробила стратегію дій, яка балансує на межі Статті 5 про колективну оборону, але ніколи формально її не перетинає, щоб не викликати повноцінну військову відповідь.

За словами чеського президента, російські генерали часом відверто сміялися з паралічу Альянсу.

«Коли я запитував їх, навіщо вони влаштовують ці провокації в повітрі чи небезпечно зближуються з військовими кораблями у Чорному та Балтійському морях, їхня відповідь була: „Тому що ми можемо“. Це саме та поведінка, яку ми самі їм дозволили», — наголосив Павел.

Цього тижня винищувач НАТО вже збив безпілотник над Естонією, а схожі інциденти з російським РЕБ регулярно дезорганізують життя в Латвії та Литві. Павел підкреслив: якщо порушення повітряного простору триватимуть, Альянс має ухвалити залізне рішення збивати будь-які літальні апарати РФ — як безпілотні, так і пілотовані.

Реклама

Асиметричний удар: відключення інтернету та банків

Окрім прямої військової відповіді на кордонах, Павел пропонує застосовувати проти Росії «асиметричні» кроки, які не вбивають людей, але є вкрай болючими для її економіки та технологій.

Серед запропонованих чеським лідером варіантів:

повне відключення Росії від глобального інтернету;

блокування роботи її супутників (генерал нагадав, яку колосальну роль відіграв Starlink на полі бою в Україні);

остаточне відрізання всіх без винятку російських банків від світових фінансових систем.

Він нагадав, що Росія діє за доктриною «ескалація заради деескалації». Що більше НАТО мовчить, то далі заходитиме Кремль. Водночас Павел навів приклад із російським «тіньовим флотом»: щойно ЄС перейшов від слів до реальних санкцій, цей флот миттєво перенаправили в інші регіони.

Критика Вашингтона та пасивність Європи

Чеський президент висловив розчарування через брак рішучості з боку Сполучених Штатів щодо тиску на Росію. Раніше він зазначав, що Дональд Трамп своїми заявами підірвав авторитет НАТО сильніше, ніж Путін за багато років.

Реклама

Павел закликав американських переговірників — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — діяти значно жорсткіше і прямо пов’язувати будь-яке послаблення санкцій із повним припиненням вогню та мирними переговорами на умовах виведення російських військ з України.

Крім того, колишній генерал жорстко розкритикував саму Європу за неспроможність сформувати власну стратегію безпеки на повоєнний період.

«Замість цього ми здебільшого чекаємо, що прийде з Вашингтона… Якщо ми не виступаємо з власними пропозиціями, то виглядаємо слабкими або дезорієнтованими», — резюмував Петр Павел.

Нагадаємо, генерал НАТО пояснив, чому Росія насправді не боїться Альянсу. Постійні звинувачення Кремля на адресу НАТО є не більше ніж пропагандистським штампом, адже російське командування не стало б відправляти сили з Ленінградського військового округу на війну проти України, якби справді вбачало в Альянсі небезпеку.

Реклама

Новини партнерів