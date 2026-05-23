Тут розгадували таємниці Всесвіту: у Кембриджі знову продають останній будинок Стівена Гокінга

Всесвітньо відомий фізик-теоретик Стівен Гокінг / © Associated Press

Нерухомість, пов’язана з іменами видатних діячів науки, продовжує залишатися надійною інвестицією. Окремий будинок у престижному районі Ньюнем в Кембриджі, який належав одному з найвідоміших вчених сучасності Стівену Гокінгу, знову з’явився на ринку нерухомості.

Про це пише Daily Mail із посиланням на звіт авторитетного агентства нерухомості Bidwells.

Маркетинг на імені вченого

Будинок розташований на одній із найзатребуваніших вулиць Кембриджа, всього за кілька сотень метрів від центру міста. Рієлтори описують будівлю як «дуже індивідуальну та архітектурно цікаву».

Будинок має п’ять спалень і три вітальні. Серед інтер’єрних особливостей:

відкриті дерев’яні балки та склепінчасті стелі;

велика кількість мансардних вікон;

підлога з масиву дуба та автентичний камін;

зрілий доглянутий сад на прилеглій території.

Нинішні власники придбали цей будинок у 2020 році за 2 мільйони фунтів стерлінгів. За цей час вони провели капітальну реконструкцію, додавши до планування новий робочий кабінет та додаткову спальню на першому поверсі, після чого ціна нерухомості злетіла вгору на пів мільйона фунтів. Представники компанії Bidwells переконують, що новий дизайн «ідеально поєднує історичну значущість із сучасним комфортом».

Пів століття в Кембриджі

Для Стівен Гокінга Кембридж був не просто місцем роботи, а домом протягом більшої частини життя. Він прибув туди у 1962 році як аспірант і залишався в університеті понад 50 років.

З 1979 по 2009 рік Гокінг обіймав посаду Лукасівського професора математики — одну з найпрестижніших академічних посад у світовій науці (свого часу її обіймав Ісаак Ньютон).

У віці 21 року Гокінгу діагностували невиліковне захворювання моторних нейронів (бічний аміотрофічний склероз), яке з роками повністю його паралізувало. Попри прогнози лікарів, які давали йому лише кілька років життя, вчений спростував усі медичні теорії, продовжував наукову діяльність і помер у віці 76 років. Саме в цьому кам’яному будинку в Ньюнемі пройшли його останні роки життя.

Нагадаємо, після смерті Гокінка його крісло-візок продали з молотка за неочікувану суму. Ціна за лот зросла у 26 разів від початкової цифри.

