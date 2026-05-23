День ангела 23 травня: кого та як вітати з іменинами

23 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 23 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 23 травня

23 травня 2026 року привітайте з іменинами Михайла, Леонтія.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві вихований, чесний, ввічливий. В дорослому віці стає щирим, справедливим.

Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «левиний». В дитинстві вольовий, енергійний, дружелюбний. В дорослому віці стає рішучим, впевненим в собі.

День ангела 23 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 23 травня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого, надихає на добрі вчинки та веде дорогою світла. Бажаю миру в серці, радості в душі та щоденного відчуття Божої підтримки.

***

З Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди стоїть за спиною, захищаючи від тривог і негараздів. Хай життя наповнюється теплом, щирими людьми, любов’ю та гармонією, а кожен день приносить добрі новини.

***

Вітаю з твоїм світлим святом — Днем ангела! Нехай небеса щедро дарують тобі силу, здоров’я і натхнення. Хай твій ангел завжди підказує правильні рішення та береже від усього, що може зламати твій спокій.

***

З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний захисник ніколи не залишав тебе без підтримки. Хай у житті буде більше щасливих моментів, щирих усмішок і здійснених мрій, а серце завжди знає, куди йти.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди веде тебе дорогою добра, відводить від біди та наповнює кожен день світлом і надією. Бажаю внутрішньої рівноваги, любові та віри у найкраще.

