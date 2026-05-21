Курс валют на 22 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ переписав курс валют — гривня незначно послабилася щодо американського долара.

Курс валют в Україні.

НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 22 травня. Долар додав 1 коп. Євро залишився без змін. Вартість злотого зросла на 2 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,23 (+1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,30 (0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,07 (+2 коп.)

Як повідомлялося, українцям почали надсилати третю платіжку за газ. Окрім рахунку за спожитий газ та його доставлення, частині споживачів надходить окрема платіжка за технічне обслуговування газових мереж у будинку.

