Пенсія понад 26 тис. грн: названо категорії, яким нарахують такі виплати у червні

Дехто з українських пенсіонерів зможе отримати пенсію, вищу за затверджений максимальний рівень. Це — понад 26 тис. грн.

Хто з пенсіонерів матиме право на найбільші виплати, повідомляє видання Новини.LIVE.

За українським законодавством, низка категорій пенсіонерів наділена правом отримувати так звані «спеціальні пенсії». Їх призначають за особливі умови роботи у період трудової діяльності. Зокрема, йдеться про небезпечні для здоров’я умови, служба у силових органах, праця у держустановах.

Нарахування виплат для таких осіб надається за іншим порядком порівняно зі звичайними пенсіями за віком. Право отримувати пенсії за спеціальними законами передбачене:

суддів — питання виплат для таких осіб регулює закон «Про судоустрій і статус суддів»;

прокурорів — пенсії виплачуються за законом «Про прокуратуру»;

ліквідаторів аварії на ЧАЕС — питання пенсії регулює закон «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС»;

силовиків (військовослужбовці, працівники Нацполіції, Служби безпеки, Держбюро розслідувань та інші) — пенсія надається за законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

держслужбовців до здійснення реформи та інших.

У законодавстві закріплений розмір максимальної пенсії в Україні. Він становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Цього року показник зріс до 2 595 грн. Саме тому максимально можуть нараховувати 25 950 грн.

Які суми спецпенсій обмежать у червні

У законі про «Держбюджет-2026» прописана вимога обмеження найвищих щомісячних виплат. Цей захід буде актуальний тільки на період воєнного стану. Обійти ліміти мають право тільки ті, хто захищає країну від агресії Росії чи був учасником захисту від 2014-го.

Обмеження не торкнуться базової складової пенсії до 10 прожиткових мінімумів, а діятимуть тільки на надлишок суми у понад 25 950 грн. У червні застосують наступні знижувальні коефіцієнти:

0,5 або 50% — до суми, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, проте не більше 11;

0,4 або 40% — до частини, що вище 11 прожиткових мінімумів, однак не більше 13;

0,3 або 30% — до суми, що перевищує 13 прожиткових мінімумів, проте не більше 17;

0,2 або 20% — до частини, що вище 17 прожиткових мінімумів, однак не більше 21;

0,1 або 10% — до суми у понад 21 прожитковий мінімум.

З огляду на це, навіть якщо громадянин матиме право на високу пенсію, її розмір буде урізаний за рахунок знижувальних коефіцієнтів.

Пенсія в Україні — останні новини

За законодавством українські пенсіонери мають повне право на різноманітні додаткові виплати, бонуси й надбавки до свого основного забезпечення. Проте не всі види доплат нараховуються державними органами в автоматичному режимі. Через банальну відсутність офіційної заяви або неповний пакет наданих документів громадяни щомісяця втрачають сотні гривень.

Так, дехто з пенсіонерів може оформити доплату у понад тисячу гривень. Самотні пенсіонери віком від 80 років можуть оформити доплату на догляд у розмірі 1038 гривень на місяць. Зокоема, для призначення виплати потрібно та подати заяву до Пенсійного фонду.

