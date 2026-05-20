Частині українців зменшать платіжки за воду і тепло: кого стосується

В Україні змінили правила перерахунку платіжок за тепло та гарячу воду під час надзвичайних ситуацій, зокрема після російських ударів по інфраструктурі.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Перерахунок платіжок за комуналку — що зміниться

Юлія Свириденко зазначила, що нові правила спрямовані на те, щоб чітко враховувати фактичний обсяг та якість наданих комунальних послуг під час надзвичайних ситуацій.

«Люди не повинні платити повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки послуги надавалися з перебоями або неякісно», — наголосила Юлія Свириденко.

Також додала, що ухвалене рішення зобов’язує абсолютно всіх теплопостачальників в усіх областях України коригувати вартість послуг у бік зменшення, якщо інфраструктура зазнала пошкоджень і споживачі залишалися без тепла чи гарячої води.

За словами Свириденко, нове рішення допоможе комунальним підприємствам, які ремонтують пошкоджені об’єкти. Місцева влада зможе частково покрити їхні витрати грошима з резервних фондів, щоб швидше відновити інфраструктуру.

Комуналка в Україні — останні новини

Нагадаємо, від 1 червня жителі Кривого Рогу отримають нові тарифи на воду. Вартість водопостачання та водовідведення зросте майже на 80%, а причиною називають різке здорожчання електроенергії.

Також від 1 травня в Україні припинили діяти певні тарифні пільги, зокрема для користувачів електроопалення. Хоча базовий тариф на світло, ймовірно, залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год, пільгова ціна 2,64 грн на перші 2000 кВт-год з завершенням опалювального сезону більше не діє.

Раніше ми писали, що в Україні виявили порушення у 98% перевірених платіжок за комунальні послуги.

