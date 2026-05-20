Таропрогноз на 21 травня 2026 року: кому відкриються нові можливості, а кому варто бути обережними

21 травня 2026 року стане днем важливих розмов, несподіваних новин і внутрішніх висновків — карти Таро підказують, кому доля дасть шанс на зміни, а кому доведеться пригальмувати.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

21 травня стане днем, коли багато ситуацій вимагатимуть чесності та ясності. Карти Таро вказують: сьогодні не варто поспішати з висновками або діяти лише на емоціях. Деякі події можуть мати прихований сенс, який стане зрозумілим лише згодом.

Для багатьох знаків цей день стане моментом переоцінки. Хтось отримає шанс виправити помилку, а хтось зрозуміє, що настав час рухатися далі.

Таропрогноз на 21 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Четвірка Жезлів

Овнам день приносить стабільність і гарні новини. Можливі приємні події, пов’язані з домом, близькими або важливими зустрічами.

Телець — Лицар Кубків

Тельцям день приносить романтичний настрій, приємні емоції та несподівані прояви уваги.

Близнята — П’ятірка Мечів

Близнятам варто уникати конфліктів і суперечок. Не кожна боротьба варта ваших сил.

Рак — Верховна Жриця

Ракам варто довіряти інтуїції. Сьогодні внутрішній голос буде точнішим за чужі поради.

Лев — Трійка Жезлів

Левам день приносить перспективи й можливість побачити результати своїх зусиль. Попереду відкриваються нові горизонти.

Діва — Відлюдник

Дівам варто сповільнитися і побути наодинці з собою. День підходить для аналізу та внутрішніх висновків.

Терези — Шістка Пентаклів

Терезам день приносить баланс і підтримку. Можлива допомога або приємний жест від інших людей.

Скорпіон — Дев’ятка Жезлів

Скорпіонам доведеться виявити витривалість. Ви вже близькі до результату, але наразі не час опускати руки.

Стрілець — Колісниця

Стрільцям день приносить рух і прорив у справах. Важливо не втратити контроль через поспіх.

Козоріг — Король Кубків

Козорогам варто контролювати емоції та не піддаватися настроям. Спокій допоможе ухвалити правильне рішення.

Водолій — Туз Мечів

Водоліям день приносить ясність і важливі усвідомлення. Ви можете раптом побачити ситуацію зовсім інакше.

Риби — Четвірка Кубків

Рибам варто не зациклюватися на розчаруваннях. Поруч уже є можливість, яку ви наразі не помічаєте.

Кому пощастить 21 травня

Овни, Леви та Стрільці можуть отримати хороші новини, нові перспективи й позитивні зміни.

Кому варто бути обережними

Близнятам, Дівам і Рибам варто уникати емоційного виснаження та поспішних висновків.

Загальний прогноз на день

21 травня 2026 року — це день внутрішньої ясності та важливих підказок. Карти Таро показують: саме зараз багато знаків зодіаку можуть зрозуміти, у якому напрямку їм рухатися далі.

Не варто боятися пауз або переосмислення — іноді саме вони допомагають знайти правильний шлях.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

