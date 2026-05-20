Чому Усика вважають найрозумнішим боксером сучасності

Головна зброя Олександра Усика на рингу — боксерський інтелект. Він читає опонентів, змінює темп, працює з кутами, змушує більших бійців помилятися і карає їх у потрібний момент. Саме тому експерти називають Усика не просто сильним чемпіоном, а одним із найрозумніших боксерів сучасності.

Вже зовсім скоро, 23 травня, український боксер зійдеться в двобої з нідерландським гренадером Ріко Верховеном.

ТСН.ua розповідає, чому Усика називають одним з найрозумніших боксерів в історії.

Боксерський IQ: як виграти не раунд, а бій

Боксерський IQ — це здатність швидко ухвалювати правильні рішення в рингу, коли перед тобою суперник, який б’є, тисне, змінює дистанцію і намагається зламати твій план. Зокрема це вміння читати рухи суперника, бачити його звички, змінювати план під час бою, не панікувати під тиском, змушувати опонента помилятися, карати за помилки саме тоді, коли він найменше цього очікує.

Усик сильний саме в цьому. Його бокс часто має вигляд як партія, у якій він кілька раундів збирає інформацію, а потім поступово забирає контроль.

Сам Олександр ніколи не приховував, що сприймає бокс як інтелектуальну гру, де удари — це лише наслідок мислення. Його пристрасть до шахів поза рингом — це не просто хобі для красивих фото в соцмережах, а частина ментального тренування.

«Багато хто думає, що бокс — це просто закрити очі і сильніше вдарити. Ні, бокс — це математика. Це шахи, тільки тут тобі за неправильний хід одразу прилітає в обличчя. Ти маєш прораховувати суперника на три кроки вперед. Якщо ти занадто багато думаєш про те, як тебе вдарять — тебе обов’язково вдарять. Про це треба думати супернику», — розповідав чемпіон в інтервʼю для британського TNT Sports Boxing.

Усик ніколи не намагається «перерубати» суперника в перших раундах. Першу третину бою він присвячує детальному скануванню об’єкта. Його передня права рука постійно працює як радар (джеби, фейкові змахи, короткі дотики), збираючи інформацію про швидкість реакції опонента, його улюблені комбінації та прогалини в захисті. Коли інформацію зібрано, Усик вмикає свій «процесор» і починає методично розбирати суперника на частини.

Багато боксерів шукають один великий момент — нокаут, помилку суперника, вдалий удар. Усик працює інакше. Він виграє процес. У перших раундах він може не мати вигляд як людина, яка повністю домінує, але потім починається найцікавіше — суперник поступово робить те, що потрібно Усику. Він втомлюється від руху, починає бити повільніше, реагує на фінти, втрачає баланс та розкривається після промахів. І саме тоді Усик переходить від збирання інформації до покарання.

The Guardian після перемоги Усика над Даніелем Дюбуа 2025 року писав, що робота українця у ринзі була сповнена «точності і руйнівної акуратності», через що навіть стримані оглядачі називали Усика «генієм» і «магом».

Це і є різниця між сильним боксером і розумним боксером. Сильний чекає на момент, а розумний його створює.

Один із найкращих способів зрозуміти стиль Усика — послухати, як він сам пояснює бокс.

Після перемоги над Дюбуа він сказав просту, але дуже показову фразу: «У боксерів є лише три удари: джеб, хук і аперкот. Але комбінації потребують багато часу».

У цьому вся логіка Усика — це базові елементи, які треба зібрати в правильну послідовність і виконати в правильний момент. Саме так народився «Іван» — удар, яким він звалив Дюбуа.

Експерти про техніку Усика

Про боксерський інтелект Усика часто говорять саме ті, хто звик аналізувати бій не емоціями, а деталями.

Так, авторитетний британський аналітик та оглядач боксу Гарет Девіс з The Telegraph зазначає, що Усик ламає суперників психологічно ще до того, як вони втомляться фізично:

«Усик — це боксерський комп’ютер. Він завантажує дані про суперника в перших трьох раундах, а потім починає кодувати гру під себе. Його неможливо перехитрити, бо він завжди на крок попереду в таймінгу. Його робота ніг — це не просто біг, це створення геометричних пасток для суперника. Гіганти просто втомлюються бити по повітрю і втрачають віру в себе».

Колишній абсолютний чемпіон світу в двох вагових категоріях, легендарний Евандер Холіфілд, який пройшов такий самий шлях із крузерів у тяжі, захоплюється саме просторовим мисленням українця.

«Розум Усика — це його головний захист. Великі хлопці думають, що наздоженуть його через габарити, але Олександр ніколи не залишається там, куди летить удар. Його кути атаки феноменальні. Він змушує суперників промахуватися, а це виснажує сильніше, ніж пропущені удари по корпусу», — відзначає українця легенда боксу.

Навіть відомий своєю жорсткою критикою тренер Тедді Атлас, член Міжнародної зали боксерської слави, визнає ментальну вищість Усика:

«Усик має рідкісний дар — когнітивний спокій під час хаосу. Коли в ринзі починається запеклий бій, бійня, більшість бійців піддаються емоціям та інстинктам, у них вмикається режим виживання. Усик у цей момент залишається холодним аналітиком. Він бачить простір, бачить помилки суперника і карає за них миттєво».

Перед першим боєм Усика з Ф’юрі журнал The Ring зібрав прогнози експертів і боксерських інсайдерів. Оглядач Дієго Морілла писав, що в суто боксерському аналізі перевагу Усику можуть дати швидкість, IQ і мобільність. Експерти не зводять Усика до «швидкого маленького хевівейта». Вони бачать комплекс — ноги, кути, таймінг, мобільність, здатність читати ситуацію і нав’язувати супернику незручні рішення.

Як Усик перемагає велетнів

Найбільше боксерський інтелект Усика видно саме в надважкій вазі. Там він майже завжди має справу з бійцями, які можуть бути вищими, важчими або фізично сильнішими.

Проти такого суперника не можна просто стояти перед ним. Не можна довго приймати силову гру, або ж дозволити, щоб бій перетворився на боротьбу габаритів. Усик рухається так, щоб великий суперник постійно перебудовувався. Заходить під кутом, а не по прямій. Змушує бити в порожнечу. Виходить після атаки. Не дає зручно навалитися. І головне — змушує великого бійця думати набагато більше, ніж той звик.

Найкраще роботу «комп’ютера» Усика ілюструє його перший історичний бій проти Тайсона Ф’юрі в травні 2024 року. У перших раундах Ф’юрі поводився зухвало – кривлявся, ховав руки за спину і користувався своєю гігантською перевагою в зрості та розмаху рук. У 4-6 раундах здавалося, що Усик програє — аперкоти британця проходили крізь захист.

Проте експерти порталу CompuBox помітили цікаву річ: Усик не панікував. Він продовжував зміщуватися вліво, навантажуючи передню ногу Ф’юрі. Вже у 8-му раунді тактика дала плоди – «комп’ютер» прорахував нахили Тайсона. У легендарному 9-му раунді Усик завдав точного лівого кросу, який повністю вимкнув координацію британця. Фʼюрі встояв на ногах лише завдяки канатам та рефері. Це був чистий тріумф тактичного розрахунку над антропометрією.

Тоді Усик переміг саме тому, що не став доводити, що він більший. Він довів, що може бути розумнішим.

Більші суперники часто звикли контролювати бій габаритами. Усик забирає в них цю перевагу рухом і рішеннями: не стоїть перед ними, змінює кути, не дає зручно притиснути себе і змушує їх бити тоді, коли він уже змістився.

Вчитися під час бою

Ще одна ознака високого боксерського IQ — адаптація.

Усик може мати план на бій, але він не застрягає в ньому. Якщо суперник робить щось несподіване, українець не розвалюється, а перебудовується.

Саме так працює його кар’єра в хевівейті. З Джошуа він довів, що може забрати простір у більшого чемпіона. З Ф’юрі — що може пережити складний відрізок і повернути бій собі. З Дюбуа — що здатен винести уроки з першого поєдинку і за два роки підготувати комбінацію, яка закриє реванш.

Ну і, звісно, яким би високим не був боксерський IQ, він не працює без дисципліни. Можна бачити правильне рішення, але не мати форми, щоб виконати його в 10-му, 11-му чи 12-му раунді. Можна розуміти, що треба рухатися, але втомитися і стати перед суперником. Усик саме тому такий небезпечний, тому що його розум підтриманий фізикою.

Український чемпіон і сам неодноразово пояснював, що мотивація тимчасова, а дисципліна змушує працювати навіть тоді, коли не хочеться.

«У мене немає мотивації, у мене є дисципліна», — казав він після перемоги над Дюбуа.

Цю цитату можна було б сприймати як звичайну спортивну філософію, але в контексті Усика вона має практичний сенс. Його інтелект у рингу працює так добре, бо він здатен зберігати ясність тоді, коли інші вже втомилися.

Він не просто придумує правильні рішення, а готує своє тіло, щоб воно могло їх виконати.

Виклик в бою з Верховеном

Верховен — не типовий боксер, а легенда кікбоксингу. У нього інший досвід, інші рефлекси, інше розуміння дистанції і темпу.

Саме тому цей поєдинок цікавий для Усика не лише фізично, а й інтелектуально. Усику доведеться читати не просто чергового хевівейта, а бійця з іншої школи.

Перед поєдинком з Верховеном головне питання не тільки «хто сильніший», а чи зможе кікбоксер поставити перед Усиком завдання, яке той не розв’яже швидше за нього.

