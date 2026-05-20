ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Непереможний український чемпіон дав прогноз на бій Усик — Верховен

Даніель Лапін вважає, що Олександр Усик достроково переможе Ріко Верховена.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Усик — Верховен

Усик — Верховен / © instagram.com/usykaa

Непереможний український володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін дав прогноз на бій між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та легендарним кікбоксером Ріко Верховеном.

На думку Лапіна, який битиметься в андеркарді поєдинку Усик — Верховен, український боксер достроково переможе нідерландця.

Водночас Даніель не виключає, що Верховен матиме шанс на лакі-панч, але все ж не сумнівається у тріумфі Усика нокаутом.

"Я думаю, що Олександр вимотає його після п'ятого-шостого раунду й закінчить нокаутом. 120-кілограмовий чоловік довго не прострибає на рингу. Я так скажу, Олександр дуже сильно б'є. Він покаже 23 травня всю красу.

Шанси Верховена на лакі-панч? У надважковаговиках у всіх є шанс на лакі-панч. Будемо дивитися. Я думаю, що він просто буде багато хибити, вимотається і, як я вже казав, Олександр закінчить бій.

Ріко непогано б'є, ловить таймінги, але я думаю, що цього мало, щоб виграти в абсолютного чемпіона з боксу", — сказав Лапін у коментарі з Гізи за кілька днів до бою з Усика з Верховеном.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

Також ми розповідали, що Усик та Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie