Непереможний український чемпіон дав прогноз на бій Усик — Верховен

Непереможний український володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін дав прогноз на бій між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та легендарним кікбоксером Ріко Верховеном.

На думку Лапіна, який битиметься в андеркарді поєдинку Усик — Верховен, український боксер достроково переможе нідерландця.

Водночас Даніель не виключає, що Верховен матиме шанс на лакі-панч, але все ж не сумнівається у тріумфі Усика нокаутом.

"Я думаю, що Олександр вимотає його після п'ятого-шостого раунду й закінчить нокаутом. 120-кілограмовий чоловік довго не прострибає на рингу. Я так скажу, Олександр дуже сильно б'є. Він покаже 23 травня всю красу.

Шанси Верховена на лакі-панч? У надважковаговиках у всіх є шанс на лакі-панч. Будемо дивитися. Я думаю, що він просто буде багато хибити, вимотається і, як я вже казав, Олександр закінчить бій.

Ріко непогано б'є, ловить таймінги, але я думаю, що цього мало, щоб виграти в абсолютного чемпіона з боксу", — сказав Лапін у коментарі з Гізи за кілька днів до бою з Усика з Верховеном.

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

