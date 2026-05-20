Усик зізнався, який особливий талісман привіз до Єгипту на бій проти Верховена

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, з яким особливим талісманом прибув до Єгипту на бій проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена.

Український боксер зізнався, що взяв із собою лише віслючка, якого йому дала донька. За його словами, саме вона зарядила іграшку своєю силою.

Зазначимо, що на свої попередні поєдинки Усик також брав цього віслючка й він завжди допомагав йому здобувати перемоги.

"Так само іграшку віслюка, яка їздить зі мною завжди, доньки Єлизавети талісман. Я вірю в Бога, я вірю Богу, талісмани — це просто атрибути, прив'язаність до чогось чи до когось. У талісмани не вірю, просто вони в мене є на пам'ять.

А іграшка — це такий посил. Коли почалася війна й діти поїхали в один бік, а я поїхав в інший бік, і донька сказала, що ця іграшка повинна бути зі мною, тому що вона буде мені допомагати. І ця думка про те, що доня її зарядила своєю силою — і вона досі в мене є. Ця іграшка завжди зі мною. В таборі вона в кімнаті у мене завжди, у конкретному місці спить цей віслюк, стоїть. І він зі мною їздить на поєдинки. Так що тільки віслюк приїхав", — сказав Усик в коментарі з Гізи за кілька днів до бою з Верховеном.

Олександр Усик / Фото: instagram.com/matchroomboxing

Коли бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу в суботу, 23 травня, в єгипетському місті Гіза, біля легендарних пірамід.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем. Верховен отримає його, якщо переможе Усика.

Також Олександр захищатиме титули WBA та IBF. У разі поразки він втратить ці пояси, але вони не перейдуть до Верховена, бо нідерландець наразі не входить до рейтингів організацій.

Крім того, переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC, який називається "Король Нілу".

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

