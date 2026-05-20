Кайлі Міноуг відверто поділилася деталями боротьби з раком: лікування, операція та новий етап життя

Кайлі Міноуг / © instagram.com/kylieminogue

Австралійська співачка Кайлі Міноуг знову опинилася в центрі уваги через історію своєї боротьби з раком та зробила відверті зізнання в новому документальному проєкті Netflix, де вона згадує один із найважчих періодів свого життя — від шоку після діагнозу до повернення на сцену.

Хвороба у 2005 році став для артистки повною несподіванкою. Світ, який вибудовувався роками, різко змінився. Звичний ритм роботи зупинився. Планування кар’єри втратило сенс. Замість сцени з’явилися лікарні та тривале лікування. Цей досвід став переломним і залишив глибокий слід у її сприйнятті життя.

«Ти намагаєшся зрозуміти те, про що раніше ніколи не замислювався. Це насичений курс. Це дуже глибоко і всебічно, і багато в чому це залишається зі мною й досі», — пояснила вона BBC London.

Лікування виявилося виснажливим і тривалим. Операція та хіміотерапія змусили артистку поставити кар’єру на паузу. Поруч залишилися найближчі люди, які підтримували її щодня. Особливо важливою стала присутність сестри Данні, яка допомагала триматися у найскладніші моменти.

Повернення до життя після лікування відбувалося поступово. Після отримання медичного підтвердження про ремісію артистка знову вийшла у творчий простір. У 2007 році вона випустила альбом і повернулася до концертної діяльності, закріпивши за собою статус однієї з найстійкіших зірок поп-сцени.

