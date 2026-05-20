У 54 роки раптово помер музикант Олексій "Льопа" Саранчін — колишній учасник гурту "ТНМК"

Олексій "Льопа" Саранчін

Реклама

Український джазовий піаніст, композитор, аранжувальник Олексій «Льопа» Саранчін, який був учасником гурту «ТНМК», раптово помер.

Сумну новину повідомили на офіційній сторінці у Facebook Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, де музикант викладав. Життя Саранчіна обірвалося у віці 54 року. Серце музиканта зупинилось 20 травня. Причиною смерті «Льопи» став інсульт. Медики до останнього боролись за життя піаніста, але всі спроби виявились марними.

«Україна втратила одного з найталановитіших джазових піаністів — Маестро, чиї пальці творили магію на клавішах. Його слухали, затамувавши подих, його поважали за безкомпромісний професіоналізм, його любили за щирість, доброту та світлу душу. Світла пам’ять про нього як про великого музиканта, надійного друга та шляхетну людину назавжди залишиться з нами. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та усім, хто любив і шанував його талант», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Олексій «Льопа» Саранчін

Зазначимо, Олексій Саранчін народився та виріс у Харкові. Там він й здобув професійну освіту. «Льопа» закінчив Харківське музичне училище імені Бориса Лятошинського та Харківську консерваторію по класу фортепіано. Від 2005 року до 2011-го був учасником гурту «ТНМК». Також музикант був дотичний до проєктів Kiev Big Band та Denis Adu Big Band. У Київській муніципальній академії музики імені Р. М. Глієра Саранчін викладав по класу спеціального фортепіано.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер найвідоміший диктор України Олександр Сафонов. Він протягом 16 років був прикутий до ліжка.

Новини партнерів