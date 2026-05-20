Скандал довкола Єрмака та інтерв’ю Мендель: у Кремлі готують нову інформаційну атаку - розвідка

У Кремлі готують нову інформаційну кампанію проти України із залученням західних медіаресурсів. Серед цілей спецоперації — привернення додаткової уваги до «медійного скандалу довкола А.Єрмака та інтерв’ю Ю.Мендель».

Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України з посиланням на російські документи, які «свідчать про підготовку до дестабілізації ситуації в нашій державі та підрив її зовнішньої підтримки».

У розвідці назвали причиною таких дій Кремля провал весняного наступу РФ та критичні проблеми в економіці держави-агресорки.

«Адміністрація президента РФ вимагає від спецслужб, МЗС та російських медіа максимально „розігнати“ в українському та європейському просторі медіакампанію», — йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, у Кремлі визначили три головні цілі інформаційної атаки.

«Перше — дискредитація мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування сил оборони України. Це завдання є критичним для них на тлі великих втрат росіян на фронті», — повідомили в розвідці.

Другим завданням Кремля є дискредитація президента України Володимира Зеленського, його команди та членів сімʼї.

«Третє — недопущення другорядності „медійного скандалу довкола А.Єрмака та інтерв’ю Ю.Мендель“. У Кремлі вважають цей кейс важливим, проте таким, що був витіснений з інформаційного простору Європи через міжнародні події, зокрема ситуацію довкола Ірану», — наголосили в СЗР.

Кого Росія залучає до інформаційної атаки проти України

«Для виклику резонансу суспільства „медійний план“ РФ передбачає розроблення від імені органів державної влади фейкових документів та вкидання їх суспільству. Російська пропаганда навіть поставила завдання створити „ляльки-символи“ дискредитаційної кампанії. Крім того, передбачені спроби втягнути в російські задуми колишніх українських посадовців, політичних діячів й експертів», — йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що уже зафіксовані перші спроби РФ діяти за новим сценарієм не лише в Україні, а й за кордоном.

За даними розвідки, до поширення пропагандистської кампанії в західному інформаційному просторі планується задіяти понад 15 проксі ЗМІ. Серед них фігурують, зокрема, такі одіозні медіаресурси як L’Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news.

«Список є неповним та має бути затверджений АП РФ найближчим часом», — зазначили в СЗР.

Нагадаємо, колишній керівник Офісу президент України Андрій Єрмак вийшов із СІЗО на свободу під заставу. Його підозрюють у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Минулого тижня Єрмаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 140 млн грн. НАБУ і САП підозрюють його в легалізації 460 млн грн, пов’язаних із будівництвом елітного котеджного містечка під Києвом «Династія», а також в отриманні відкатів від підрядників «Енергоатому».

