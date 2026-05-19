Батько Єрмака літав до РФ — журналісти дізналися подробиці

Фото: Борис Єрмак (facebook.com/ermak.boris)

Батько колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака — Борис Єрмак, який також фігурує у справі «Мідас», літав до Росії транзитом через Білорусь наприкінці 2019 року.

Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

Журналісти з’ясували, що Борис Єрмак щонайменше один раз літав до РФ транзитом через Білорусь восени 2019 року. На той час Андрій Єрмак уже був помічником новообраного президента Володимира Зеленського.

2 листопада 2019 року Борис Єрмак на борту літака компанії Belavia попрямував з Білорусі до Санкт-Петербурга, з Мінська прибув до аеропорту «Пулково». 6 листопада він вилетів у зворотному напрямку.

Разом з ним до РФ мандрувала і мати Андрія Єрмака, яка є уродженкою Санкт-Петербургу. За даними «Схем», заагалом жінка щонайменше тричі відвідувала РФ цим же маршрутом: один раз — у 2018 та двічі у 2019 році (у червні та листопаді).

Оскільки на той час, через окупацію Криму та агресію на Донбасі, пряме авіасполучення між Україною та Росією уже було зупинене, вона діставалася до Санкт-Петербурга з Києва через Мінськ.

Нагадаємо, за інформацією журналістів, Борис Єрмак нібито був уповноваженою особою свого сина та контролював зведення одного з будинків у кооперативі «Династія» у селищі Козин. Натомість сам Андрій Єрмак заперечує причетність і себе, і свого батька до елітного будівництва. Зауважимо, що наразі офіційних підозр Борисові Єрмаку, на відміну від його сина, не висували.

Журналісти не змогли зв’язатись з Борисом Єрмаком.

Розслідувачі «Схем» також запитали адвоката Андрія Єрмака Ігоря Фоміна про мету польотів батьків до РФ. Ігор Фомін зазначив, що «ці питання не стосуються кримінального провадження», тож адвокат «не буде сприяти в цьому».

Справа Єрмака: останні новини

Нагадаємо, в четвер, 14 травня, ВАКС обрав колишньому голові ОПУ Андрієві Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн грн.

У залі суду Андрій Єрмак заявив, що не має грошей на заставу.

Гроші не вдалося назбирати одразу, тому вихідні Єрмак провів у СІЗО.

Вчора, 18 травня, стало відомо, що колишнього голову ОП внесли всі 140 млн грн застави. Він вийшов на волю з СІЗО.

