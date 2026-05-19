Фото: Борис Ермак (facebook.com/ermak.boris)

Отец бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака — Борис Ермак, также фигурирующий по делу «Мидас», летал в Россию транзитом через Беларусь в конце 2019 года.

Об этом сообщают журналисты проекта «Схемы» (Радио Свобода).

Журналисты выяснили, что Борис Ермак, по меньшей мере, один раз летал в РФ транзитом через Беларусь осенью 2019 года. К тому времени Андрей Ермак уже был помощником новоизбранного президента Владимира Зеленского.

2 ноября 2019 года Борис Ермак на борту самолета компании Belavia направился из Беларуси в Санкт-Петербург, из Минска прибыл в аэропорт «Пулково». 6 ноября он вылетел в обратном направлении.

Вместе с ним в РФ путешествовала и мать Андрея Ермака, являющаяся уроженкой Санкт-Петербурга. По данным «Схем», в целом женщина по меньшей мере трижды посещала РФ по этому же маршруту: один раз — в 2018 и дважды в 2019 году (в июне и ноябре).

Поскольку в то время из-за оккупации Крыма и агрессии на Донбассе, прямое авиасообщение между Украиной и Россией уже было остановлено, она добиралась в Санкт-Петербург из Киева через Минск.

Напомним, по информации журналистов, Борис Ермак якобы был уполномоченным лицом своего сына и контролировал строительство одного из домов в кооперативе «Династия» в поселке Козин. Сам Андрей Ермак отрицает причастность и себя, и своего отца к элитному строительству. Заметим, что пока официальные подозрения Борису Ермаку, в отличие от его сына, не выдвигали.

Журналисты не смогли связаться с Борисом Ермаком.

Расследователи «Схем» также спросили адвоката Андрея Ермака Игоря Фомина о целях полетов родителей в РФ. Игорь Фомин отметил, что «эти вопросы не касаются уголовного производства», поэтому адвокат «не будет способствовать этому».

Напомним, в четверг, 14 мая, ВАКС избрал бывшему председателю ОП Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 млн грн.

В зале суда Андрей Ермак заявил, что у него нет денег на залог.

Деньги не удалось собрать сразу, поэтому выходные Ермак провел в СИЗО.

Вчера, 18 мая, стало известно, что бывшего главу ОП внесли все 140 млн грн залога. Он вышел на свободу из СИЗО.

