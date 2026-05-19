Сырский раскрыл, как будут увольнять военных из армии

Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в условиях продолжающейся войны и проведения мобилизационных мероприятий полная демобилизация невозможна.

Об этом Александр Сырский заявил в интервью «Милитарному».

Демобилизация военных — как будет работать

По словам главнокомандующего, мобилизационные процессы в государстве должны иметь логическое завершение, которое обеспечит защитникам право на отдых, но без вреда для обороноспособности страны.

Реклама

«С одной стороны, идет войны и мы проводим мобилизацию, с другой стороны, эта мобилизация должна иметь какое-то логическое завершение. Люди, которые воюют, особенно длительное время, должны иметь выход и иметь отсрочку в зависимости от того срока, который они провели на поле боя», — отметил Сырский.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине планируется ввести краткосрочные контракты для военных после ранений и действующих бойцов.

Кроме этого, военный эксперт Александр Мусиенко подчеркнул, что введение четких сроков службы станет возможным только при масштабном внедрении боевых роботов, которые смогут заменить пехоту на фронте.

Ранее Александр Сырский анонсировал минимальные выплаты от 30 000 грн и доплаты для штурмовиков, десантников и морской пехоты на передовой.

Реклама

Новости партнеров