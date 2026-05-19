Сирський розкрив, як звільнятимуть військових з армії

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в умовах війни, що триває, та проведення мобілізаційних заходів повна демобілізація неможлива.

Про це Олександр Сирський заявив в інтерв’ю для «Мілітарного».

Демобілізація військових — як працюватиме

За словами головнокомандувача, мобілізаційні процеси в державі повинні мати логічне завершення, яке забезпечить захисникам право на відпочинок, але без шкоди для обороноздатності країни.

Реклама

«З одного боку, йде війна і ми проводимо мобілізацію, з іншого боку, ця мобілізація повинна мати якесь логічне завершення. Люди, які воюють, особливо тривалий час, повинні мати вихід і можливість мати відстрочку залежно від того терміну, який вони провели на полі бою», — зауважив Сирський.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні планують запровадити короткострокові контракти для військових після поранень та чинних бійців.

Окрім цього, військовий експерт Олександр Мусієнко наголосив, що запровадження чітких термінів служби стане можливим лише за умови масштабного впровадження бойових роботів, які зможуть замінити піхоту на фронті.

До слова, раніше Олександр Сирський анонсував мінімальні виплати від 30 000 грн та доплати для штурмовиків, десантників і морської піхоти на передовій.

Реклама

Новини партнерів