"Він ніколи цього не казав": Трамп різко спростував чутки про Сі Цзіньпіна та Путіна

Лідер КНР Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про те, що під час його зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном останній висловлював критичні думки на адресу кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо війни проти України.

Про це він заявив під час спілкування з пресою в Білому домі.

На запитання журналіста, чи говорив президент Сі, що Путін пошкодує про вторгнення до України, Трамп дав коротку й категоричну відповідь: «Ні. Він ніколи цього не казав».

Що передувало: гучна стаття Financial Times

Раніше британське видання Financial Times, посилаючись на власні джерела, опублікувало резонансний матеріал. Журналісти стверджували, що під час зустрічі з Дональдом Трампом, який перебував з візитом у Пекіні, Сі Цзіньпін шокував американську делегацію несподіваною заявою.

Під час розмови, однією з головних тем якої була ситуація в Україні, лідер КНР нібито зазначив, що врешті-решт диктатор РФ може пошкодувати про своє повномасштабне вторгнення. Автори матеріалу додали, що така риторика є набагато різкішою, ніж будь-які попередні висловлювання Пекіна від початку великої війни.

Видання також процитувало одне з джерел, обізнане з перебігом минулих зустрічей Сі Цзіньпіна з колишнім президентом США Джо Байденом. Співрозмовник зауважив, що хоча лідери вели «відверті та прямі» розмови про Росію та Україну, лідер КНР ніколи раніше не висловлював власної оцінки дій Путіна і перебігу війни.

Реакція Пекіна: Китай зробив термінову заяву

Публікація Financial Times викликала миттєву реакцію китайської сторони. Офіційний Пекін категорично спростував інформацію про критичну заяву свого лідера щодо дій російського «фюрера» в Україні.

Відповідну термінову заяву зробив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь. Відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати статтю західних медіа, представник відомства назвав ці дані неправдивими.

«Вказана вами інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою», — коротко резюмував Ґо Цзякунь, намагаючись зняти дипломатичну напруженість, яку спровокувала публікація.

