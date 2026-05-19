Уже майже літо, але суне нове похолодання: в Україні різко зіпсується погода та вдарить небезпечна стихія

Синоптики попередили про грози в Україні 20 травня / © pexels.com

Найближчими днями погода в Україні перебуватиме під впливом атмосферних фронтів. Синоптики попереджають про сильні дощі з грозами в більшості областей та зниження температури вже цими вихідними.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що найближчими днями погода в Україні буде мінливою.

Спираючись на дані метеорологічної карти, вона зазначає, що наш регіон опинився під впливом атмосферних фронтів і лінії сходження. Це принесе з собою типову мінливу погоду літнього типу: очікуються періодичні дощі з грозами, місцями можливі потужні зливи, а подекуди навіть сильний вітер і град.

Проте на заході України цей затяжний наступ негоди трохи стримає західний антициклон, тому там опади будуть не такими інтенсивними.

Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

За словами Діденко, вдень 20 травня стовпчики термометрів покажуть переважно від +21 до +25 градусів. Справжнє літнє тепло до +25…+28 градусів охопить східні, центральні та більшість південних областей, а також Сумську й Чернігівську.

Водночас помітна прохолода очікується на заході країни, а також у Житомирській, Вінницькій та західній частині Черкаської областей, де стовпчики синоптиків коливатимуться в межах +18…+22 градусів вище нуля.

У Києві 20 травня пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря у столиці очікується в межах +25 градусів тепла.

«Є ймовірність сильних коротких злив у столиці — обов’язково обирайте безпечне місце для паркування автомобіля, міські стоки часом замулені, вулиці можуть набути вигляду річки», — попереджає синоптикиня.

Водночас вона каже, що наприкінці тижня в Україні стане ще прохолодніше.

За даними Українського гідрометцентру, 20 травня у країні буде хмарна погода з короткочасними проясненнями. Як попереджають синоптики, Україну накриють помірні дощі, а в вдень майже по всій території, за винятком більшості західних областей, гримітимуть грози.

Мешканцям півдня, більшої частини центру та Житомирщини варто бути особливо уважними, адже там подекуди пройдуть сильні зливи, можливий град і різкі пориви вітру до 15–20 м/с.

У багатьох областях України оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про грози в Україні 20 травня / © Укргідрометцентр

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту», — зазначають метеорологи.

Вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме від +12 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+27 градусів. У західних областях буде прохолодніше — вночі стовпчики термометрів покажуть від +8 до +13 градусів тепла, вдень температура повітря коливатиметься в межах від +18 до +23 вище нуля.

Погода в Україні 20 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 20 травня буде хмарно з проясненнями. Вдень пройдуть короткочасні дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла. Вдень очікується від +22 до +27 градусів вище нуля. У столиці стовпчики термометрів показуватимуть вночі близько +15 градусів тепла. Вдень очікується від +23 до +25 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про денні грози в Київській області 20 травня. У зв’язку з цим в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», — зазначають синоптики.

Синоптики попереджають про грози на Київщині 20 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

За прогнозом синоптиків, на Львівщині 20 травня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається, лише вдень на півдні області місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19…+24 градусів.

У Львові температура вночі становитиме від +7 до +9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до комфортних +20…+22.

Погода в Одесі

В Одесі та області 20 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі в регіоні місцями можливий невеликий дощ, хоча в самому обласному центрі минеться без істотних опадів.

Стовпчики термометрів уночі покажуть від +11 до +16 градусів тепла, а безпосередньо в місті буде близько +14…+16 вище нуля.

Протягом дня характер погоди зміниться: і в Одесі, і по всій області пройдуть короткочасні дощі з грозами. Також синоптики попереджають, що на узбережжі та в інших районах під час грози очікуються сильні шквали зі швидкістю 12–17 м/с, водночас загальна швидкість північного вітру становитиме 7–12 м/с.

Синоптики попереджають про грози на узбережжі Одещини 20 травня / © Укргідрометцентр

Вдень температура повітря в регіоні коливатиметься у межах +21…+26 градусів тепла, а в Одесі стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки +23 градуси.

Погода в Харкові

На Харківщині 20 травня буде хмарно з проясненнями. За прогнозами синоптиків, вночі та вдень пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7–12 м/с, місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься у межах від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 вище нуля.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +17 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +26…+28 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 20 травня синоптики прогнозують хмарну погоду з короткочасними проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, проте вдень можливі короткочасні, подекуди значні дощі з грозами.

Також метеорологи попереджають, що в окремих районах області може випасти град. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, під час грози місцями можливі шквали 15–20 м/с. Вночі та вранці місцями на Харківщині зберігатиметься туман.

Температура по області коливатиметься вночі від +12 до +17 градусів тепла, вдень — від +23 до +28 градусів вище нуля.

У місті Дніпро стовпчики термометрів покажуть вночі від +14 до +16 градусів тепла, вдень — від +26 до +28 градусів.

