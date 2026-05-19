Сирський анонсував нову мінімальну зарплату для військових: що заявив
Олександр Сирський анонсував мінімальні виплати від 30 000 грн та доплати для штурмовиків, десантників і морської піхоти на передовій.
В Україні планують встановити мінімальний рівень грошового забезпечення для військовослужбовців на рівні 30 тисяч гривень.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю для «Мілітарний».
Мінімальна зарплата військових — що відомо
За словами Головнокомандувача, нова система виплат розробляється з урахуванням не лише фінансової складової, а й термінів служби та загальних потреб армії. Надбавки нараховуватимуться залежно від специфіки виконання завдань та роду військ.
«Мінімальний рівень грошового забезпечення — 30,000. А доплати будуть впершу чергу для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. Це для військовослужбовці механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, мається на увазі, штурмових. Ну і бригад морської піхоти. Тобто ті посади, яких бракує на полі бою», — зауважив Сирський.
Наразі у військовому керівництві продовжують роботу над урахуванням усіх підходів для фіналізації цієї системи грошового утримання.
