Укрaїнa
Сирський анонсував нову мінімальну зарплату для військових: що заявив

Олександр Сирський анонсував мінімальні виплати від 30 000 грн та доплати для штурмовиків, десантників і морської піхоти на передовій.

Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В Україні планують встановити мінімальний рівень грошового забезпечення для військовослужбовців на рівні 30 тисяч гривень.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю для «Мілітарний».

Мінімальна зарплата військових — що відомо

За словами Головнокомандувача, нова система виплат розробляється з урахуванням не лише фінансової складової, а й термінів служби та загальних потреб армії. Надбавки нараховуватимуться залежно від специфіки виконання завдань та роду військ.

«Мінімальний рівень грошового забезпечення — 30,000. А доплати будуть впершу чергу для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. Це для військовослужбовці механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, мається на увазі, штурмових. Ну і бригад морської піхоти. Тобто ті посади, яких бракує на полі бою», — зауважив Сирський.

Наразі у військовому керівництві продовжують роботу над урахуванням усіх підходів для фіналізації цієї системи грошового утримання.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні планують запровадити короткострокові контракти для військових після поранень та чинних бійців.

Раніше ми писали, що в Міністерстві оборони України запустили автоматичне оновлення документів через державні реєстри для 22 категорій громадян.

До слова, в Україні бронювання від мобілізації може стати платним або з обов’язковою службою в резерві.

